Irak ve BAE'de petrol sahalarına saldırı! İHA'lar vurdu, yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Şah Petrol Sahası'na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Abu Dabi Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İHA saldırısı nedeniyle Şah Petrol Sahası'nda yangın çıktığı, Abu Dabi Emirliği yetkililerinin yangına müdahale ettiği kaydedildi.

IRAK'IN EN BÜYÜK PETROL SAHASINA İHA SALDIRISI

Irak’ta da petrol sahaları hedef alındı. Ülkenin en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra’daki Mecnun Petrol Sahası’na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi.

Mecnun Petrol Sahası art arda İHA saldırılarına maruz kaldı. Petrol sahasındaki yabancı çalışanların saldırıdan önce sahadan ayrıldığı aktarıldı.

Saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Irak makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.