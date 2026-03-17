Başıboş köpek koyunları talan etti: Çiftliğin köpeği yattığı yerden olanları izledi

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir çiftlikte, koyunların ağıl önünde yemlendiği sırada çiftliğe giren sokak köpeği bir anda koyunları kovalamaya başladı. Koyunlar sağa sola koştururken, çiftliğe ait bağlı olan çoban köpeği yattığı yerden olanları izledi. Çobanın da sesleri duyarak olaya müdahale etmesiyle saldırgan köpek çiftlikten uzaklaştırıldı.