Asansörde attığı ilk adım hayatını kurtardı! Az kalsın sıkışacaktı

Hindistan'da Vatsalbhai Pancha, Valsad şehrinde bulunan evinin bulunduğu bina asansöründe ölümden döndü. Güvenlik kamerası görüntülerine göre Pancha, asansörün istediği kata gelip durmasını, kapı ağzında bekledi. Asansörün kapıları açıldığı anda ise ilk attığı adımla kendi hayatını kurtardı. Asansör kapıları açık bir şekilde ilerlemeye devam etti. Pancha küçük bir alandan kendisini yere atmayı başardı.