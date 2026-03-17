Adrenalin dolu anlar kamerada! Downhill sporcusu Ramazan Ayvaz, Türkiye'yi temsil edecek

Bursa'da yaşayan 17 yaşındaki downhill sporcusu Ramazan Ayvaz, yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü dağ bisikleti sporunda önemli bir başarıya imza attı. Ayvaz, önümüzdeki yaz Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Hedefinin dünya kupasını almak olduğunu söyleyen Ayvaz, her gün binlerce merdiveni bisikletiyle inip antrenman yapıyor. Ramazan Ayvaz'ın adrenalin dolu anları, genç sporcunun kask kamerasına işte böyle yansıdı.