Gram altın için 7000 barajı kritik! İslam Memiş'ten bayram öncesi son uyarı

Altın fiyatları savaş fiyatlaması yapamadı. Yatırımcılar endişeli. Finans Analisti İslam Memiş’in değerlendirmelerine göre, küresel piyasalar hem jeopolitik gelişmelerin hem de yoğun veri akışının etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. Özellikle Ortadoğu’daki gerilimlerin arttığı bir dönemde, yatırımcılar için karmaşık ama fırsatlarla dolu bir hafta öne çıkıyor.
Haftanın en kritik başlığı, Çarşamba akşamı açıklanacak Federal Reserve faiz kararı olacak. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar piyasaların yönü açısından belirleyici görülüyor.
Aynı gün Euro Bölgesi enflasyon verisi ve ABD ÜFE rakamları takip edilecek. Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere Japonya ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları açıklanacak. Bu yoğun takvim, küresel piyasalarda oynaklığı artırabilir.
Memiş’e göre piyasalar yeni bir anlatı üzerinden şekilleniyor. Bu anlatının merkezinde ise kontrollü şekilde yükselen enflasyon ve hızlanan dijital para süreci yer alıyor. Küresel finans sisteminde yapısal bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan analist, yatırımcıların bu büyük resmi göz ardı etmemesi gerektiğini belirtiyor.
BIST 100 haftayı 13.092 puandan kapattı. Ancak Memiş, satış baskısının tamamen sona erdiğini söylemek için erken olduğunu ifade ediyor. 13.000 puanın altı “kademeli alım”, özellikle 12.900 altı ise orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olarak değerlendiriliyor.
Dolar/TL kurunda yatay ama kademeli yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Yıl sonu için 50 TL seviyesi hedef olarak öne çıkıyor. Euro/dolar paritesinde ise mevcut seviyelerin düşük olduğu görüşü hâkim; 1.21 seviyesi beklentisi, euroyu bu seviyelerde cazip kılıyor.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin 100 doların üzerinde kalıcı olduğu ve 115 dolara doğru hareket potansiyeli bulunduğu ifade ediliyor. Bu durum kısa vadede değerli metaller üzerinde baskı oluşturabilir.
Altın tarafında geri çekilmelerin “geçici” olduğu vurgulanıyor. Ons altında 4.850 dolar seviyelerine kadar düşüş ihtimali dile getirilirken, uzun vadede 5.880–6.000 dolar bandı hedef olarak korunuyor. Gram altında ise 7.000 TL altının kalıcı olmayacağı görüşü öne çıkıyor.
Gümüşte ise daha sert dalgalanmalar bekleniyor. Ons fiyatında 74–76 dolar bandına, gram tarafında ise 100 TL seviyesine doğru geri çekilme ihtimali bulunuyor.
Bitcoin tarafında 100 bin dolar altındaki seviyelerin hâlâ “ucuz” olduğu değerlendirilirken, kısa vadede 75–76 bin dolar testinin ardından kar satışlarının gelebileceği ifade ediliyor.
Cuma günü Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye’de piyasalar kapalı olacak. Banka ve resmi işlemleri olanların planlarını buna göre yapması gerektiği hatırlatılıyor.