Görev yolunda feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Ambulansın sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana gelen ve bir sağlık çalışanının hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, acil bir vakaya yetişmek üzere hızla ilerleyen ambulansın, orta şeritte seyreden fındık yüklü bir kamyona arkadan çarptığı ve çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca şiddetli şekilde vurduğu anlar saniye saniye kaydedildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ambulansta bulunan sağlık personelleri Tuğba A. ve Oğuzhan K. ile kamyon sürücüsü Cemal Ü. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.