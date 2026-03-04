Menü Kapat
Ümraniye'de akran dehşeti! Çelme takıp kolunu kırdılar: Okul yönetimi ambulans bile çağırmadı

Akran zorbalığı gün geçtikçe artıyor! İstanbul Ümraniye'de 7 yaşındaki ilkokul öğrencisine arkadaşının çelme takması sonucunda düşerek kolunu kırdı. Okul yönetiminin yaşanan olayın ardından hiçbir şekilde ambulans çağırmadığını dile getiren baba Canpolat Gezen, ihmal iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. İşte detaylar...

Ümraniye'de akran dehşeti! Çelme takıp kolunu kırdılar: Okul yönetimi ambulans bile çağırmadı
İstanbul Ümraniye Can Gür İlkokulu'nda meydana gelen olayla birlikte konusu da dikkat çekmeye devam ediyor. İddiaya göre E.S.G. (7), 11 Şubat günü arkadaşı tarafından kasıtlı olarak çelme takılarak yere düşürüldü. Düşmenin etkisiyle E.S.G.'nin kolu kırıldı. Okul yönetiminin ise yaşanan olay üzerine aileyi bilgilendirmesine rağmen bu süre zarfında hiçbir şekilde ambulans çağırmadığı ve tedavi için harekete geçmediği öne sürüldü. Baba Canpolat Gezen, meydana gelen olay nedeniyle oğlunun büyük bir korku ve mağduriyet yaşadığını ve eğitimine evde devam etmek zorunda kaldığını belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Ümraniye'de akran dehşeti! Çelme takıp kolunu kırdılar: Okul yönetimi ambulans bile çağırmadı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Ümraniye'deki bir ilkokulda 7 yaşındaki bir öğrencinin akranı tarafından çelme takılarak kolunun kırılması üzerine, okul yönetiminin ambulans çağırmadığı ve gerekli acil müdahaleyi yapmadığı iddiasıyla baba, okuldan şikayetçi oldu.
Ümraniye Can Gür İlkokulu'nda 7 yaşındaki E.S.G., akranı tarafından çelme takılması sonucu yere düşerek kolunu kırdı.
Baba Canpolat Gezen, okul yönetiminin ve öğretmenin, olay sonrası ambulans çağırmadığını ve acil müdahalede bulunmadığını iddia etti.
Çocuk, kırık koluyla dakikalarca ağlamasına rağmen öğretmenin sadece aileyi bilgilendirdiğini ve "yarım saattir ağlıyorum, öğretmen bir şey yapmadı" dediğini belirtti.
Kırılan kol ameliyatla tedavi edildi; öğrenci eğitimine evde devam etmek zorunda kaldı.
Baba, ihmal nedeniyle CİMER ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak okuldan davacı oldu ve okul yönetimlerine yönelik bilinçlendirme talep etti.
Diğer öğrencinin ailesinin kendileriyle iletişime geçmemesine tepki gösterildi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Ümraniye'de akran dehşeti! Çelme takıp kolunu kırdılar: Okul yönetimi ambulans bile çağırmadı

"BABA BEN YARIM SAATTİR AĞLIYORUM, ÖĞRETMEN BANA HİÇBİR ŞEY YAPMADI."

Baba Canpolat Gezen yaşanan olayla ilgili, "Oğlum okulda sınıftayken bir çocuk maalesef çelme takıyor ve oğlum düşüyor. Düşer düşmez de kolunu kırıyor maalesef. Kaldı ki çocuk o gün okula yarım kollu bir tişörtle gitmişti; yani kolunun kırıldığı ve şiştiği çok belli oluyor. Çocuk orada dakikalarca ağlıyor, bir süre sonra da öğretmeni bize haber veriyor; fakat bize haber verdikten sonra ambulansı aramıyor. Ben oraya vardığım zaman çocuğumun kolu çok fazla morarmış ve şişmişti, diğer koluyla da zaten net ayırt edilebiliyordu. Ve ağlamaktan çocuğun gözleri şişmişti, alelacele hemen acile götürdüm. Oğlum yolda giderken bana dedi ki, 'Baba ben yarım saattir ağlıyorum, öğretmen bana hiçbir şey yapmadı.' Bu çocuğun direkt kendi beyanı. Acile götürdüm hemen film çekildi, alçıya alındı. Sonrasında da Ümraniye Devlet Hastanesi'nde ameliyata aldılar." dedi.

Ümraniye'de akran dehşeti! Çelme takıp kolunu kırdılar: Okul yönetimi ambulans bile çağırmadı

ÖĞRETMEN AMBULANSI ARAMADI, SADECE 'ÇOCUĞUNUZ KOLUNU TUTUYOR, AĞLIYOR, GELİN' DEDİ

Oğlunun kolunun kırıldığının fark edilmesine rağmen ambulansın çağrılmadığını öne süren Gezen, şu şekilde konuştu: "O öğretmen bir ambulans çağırabilirdi. Arayıp 'Alo' diyorsun 5 dakikaya ambulans geliyor. Şurada bir kedi yaralansa merhamet ediyoruz değil mi? Benim derdim sadece kendi çocuğum değil; başka okullarda da böyle şeyler olmasın istiyoruz. Biz onlara bir can emanet ediyoruz ve veliye sadece haber verip sorumluluğu üzerinden atamazlar. CİMER'e yazdım, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim dilekçelerimi verdim, bu okuldan davacıyım. Çünkü öğretmen bana sadece 'Çocuğunuz kolunu tutuyor, ağlıyor, gelin' dedi, bu kadar. 'Akran zorbalığı' diyemiyorum ama 'Bana bilerek çelme taktı' diyor. Biz çocuktan davacı değiliz tabii ki sonuçta 7 yaşında, böyle şeyler olabilir. Sadece annesinin babasının onu ikaz etmesi lazımdı."

Ümraniye'de akran dehşeti! Çelme takıp kolunu kırdılar: Okul yönetimi ambulans bile çağırmadı

"OKULA GİTTİĞİ ZAMAN ÇOCUĞUMUN O SINIFTA OLMASINI İSTEMİYORUM"

Oğlunun eğitimine ara vermek durumunda kaldıklarını belirten Gezen devamındaki süreçle alakalı ise, "Karşı tarafın ailesinden beni arayan olmadı, onlara da ayrıca kırgınız. En azından hastaneye gelebilirlerdi ya da sorabilirlerdi değil mi? Sanki olay tamamen örtbas edildi. Evet çocuk bir hata yapıp çelme takmış, çocuğumu düşürmüş ve kolu kırılmış ama esas ondan sonraki sorumluluk okulda ve büyüklerde değil mi? Böyle bir şey asla olmadı. Oğlum iki ay okula gidemeyecek. Şu anda evde, eğitimine de ara vermemiz gerekecek mecburen. Ama işte sonrasında o okulda nasıl devam edebilecek? Okula gittiği zaman ben çocuğumun o sınıfta olmasını istemiyorum, öğretmeni görmesini de istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ümraniye'de akran dehşeti! Çelme takıp kolunu kırdılar: Okul yönetimi ambulans bile çağırmadı

"SÖZÜM SADECE BU İHMALİ YAPAN KİŞİLERE"

Son olarak Gezen, okul yönetimlerine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmasını talep ederek, "Elbette ki öğretmenlerimize saygı duyuyorum, bu herkes için geçerli değil. Mutlaka vicdanlı ve rahmetli binlerce öğretmenimiz vardır, onlardan Allah razı olsun. Sözüm sadece bu ihmali yapan kişilere. Belki bundan sonrasında okullarda bununla alakalı bir bilinçlendirme yapılabilir. Yani böyle bir şey olmuş, bakın müdahale edilmemiş ve ambulans çağırılmamış gibi, okullarımızda böyle bir eğitim verilmesi ve farkındalık oluşturulmasını talep ediyorum, faydalı olacaktır" dedi.

