Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Akran zorbalığı son bulmuyor! "Kalkar mısın?" dedi, feci şekilde darbedildi

Antalya'da 15 yaşındaki bir genç, sırasına oturduğu öğrenci tarafından feci şekilde darbedildi. Aldığı darbenin ardından yere düşen 9. sınıf öğrencisinin çenesi kırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 15:29

son bulmuyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 11 Şubat Çarşamba günü yaşanan olayda; 9. sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Ç. (15), teneffüs arasında başka bir sınıftan gelerek sırasına oturan ve ayaklarıyla oturacağı bölüme basan öğrenciyi uyardı.

Diğer öğrenci kendisini "Kalkar mısın?" diyerek Yasin Ç'nin yanında bir süre sonra 3 arkadaşıyla geldi. Muhammed Yasin Ç.'nin "Neden ters baktın?" demesi üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında Muhammed Yasin Ç., çenesine aldığı darbe ile yere düştü.

Akran zorbalığı son bulmuyor! "Kalkar mısın?" dedi, feci şekilde darbedildi

ÇENESİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Okul yönetimi tarafından velisine bilgi verilen Muhammed Yasin Ç., ilk olarak sağlık ocağına götürüldü, ardından hastaneye sevk edildi. Öğrencinin çenesinde kırık tespit edildi.

Akran zorbalığı son bulmuyor! "Kalkar mısın?" dedi, feci şekilde darbedildi

"BU BİR ADLİ VAKA"

Olayın adli boyutuna dikkat çeken Muhammed Yasin Ç.'nin velisi şunları söyledi:

"Kamera kayıtlarında olayın net olduğu ifade edildi. Ambulans ve polis çağrılıp çağrılmadığını sordum. Çağrılmadığını öğrendim. Polisler tuttuğu tutanaklarda olayın "kasten yaralanma" olduğunu belirttiler. Bunun bir adli vaka olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Yargı sürecini başlattık"

Akran zorbalığı son bulmuyor! "Kalkar mısın?" dedi, feci şekilde darbedildi

DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ

Olayın ardından disiplin kurulunun toplandığını belirten Ergin Ç., verilen cezaya itiraz ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Olayı gerçekleştiren öğrenciye 5 gün geçici uzaklaştırma cezası verildi. Bu kararın caydırıcı olmadığını düşünüyorum ve itiraz ettim. Beş günlük uzaklaştırma demek, gel bir daha birinin çenesini kır, başkasının çocuğun çenesini kır anlamına geliyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te kan donduran görüntüler! Veliden öğrenciye fiziksel şiddet
Kan donduran vahşet! 26 gündür aranan adamın cesedi ormanda bulundu: Detaylar korkunç
ETİKETLER
#akran zorbalığı
#kasten yaralama
#Disiplin Cezası
#Öğrenci Kavgası
#Çene Kırığı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.