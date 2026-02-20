Akran zorbalığı son bulmuyor! "Kalkar mısın?" dedi, feci şekilde darbedildi

Akran zorbalığı son bulmuyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 11 Şubat Çarşamba günü yaşanan olayda; 9. sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Ç. (15), teneffüs arasında başka bir sınıftan gelerek sırasına oturan ve ayaklarıyla oturacağı bölüme basan öğrenciyi uyardı.

Diğer öğrenci kendisini "Kalkar mısın?" diyerek Yasin Ç'nin yanında bir süre sonra 3 arkadaşıyla geldi. Muhammed Yasin Ç.'nin "Neden ters baktın?" demesi üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında Muhammed Yasin Ç., çenesine aldığı darbe ile yere düştü.

ÇENESİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Okul yönetimi tarafından velisine bilgi verilen Muhammed Yasin Ç., ilk olarak sağlık ocağına götürüldü, ardından hastaneye sevk edildi. Öğrencinin çenesinde kırık tespit edildi.

"BU BİR ADLİ VAKA"

Olayın adli boyutuna dikkat çeken Muhammed Yasin Ç.'nin velisi şunları söyledi:

"Kamera kayıtlarında olayın net olduğu ifade edildi. Ambulans ve polis çağrılıp çağrılmadığını sordum. Çağrılmadığını öğrendim. Polisler tuttuğu tutanaklarda olayın "kasten yaralanma" olduğunu belirttiler. Bunun bir adli vaka olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Yargı sürecini başlattık"

DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ

Olayın ardından disiplin kurulunun toplandığını belirten Ergin Ç., verilen cezaya itiraz ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Olayı gerçekleştiren öğrenciye 5 gün geçici uzaklaştırma cezası verildi. Bu kararın caydırıcı olmadığını düşünüyorum ve itiraz ettim. Beş günlük uzaklaştırma demek, gel bir daha birinin çenesini kır, başkasının çocuğun çenesini kır anlamına geliyor."