Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kan donduran vahşet! 26 gündür aranan adamın cesedi ormanda bulundu: Detaylar korkunç

İstanbul Arnavutköy'de 26 gündür kayıp olarak aranan kargo dağıtıcısı Ahmet Şahin'den kahreden haber geldi. Şahin'in bacanağı M.A. tarafından korkunç şekilde katledildiği ortaya çıktı. Cani bacanağın cinayetin ardından Şahin'in telefonundan eşine mesaj atıp para istediği ve oğluna ait kredi kartını kullanarak altın alıp sattığı ortaya çıktı. Detaylar kan dondurdu. Katil zanlısının rahat tavırları ise kameraya yansıdı.

20.02.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 14:53

Kargo dağıtıcısı olarak çalışan 49 yaşındaki Ahmet Şahin, 24 Ocak tarihinde evden çıktıktan sonra sırra kadem bastı. 26 gündür kendisinden haber alınamayan adamdan acı haber geldi. "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılan Şahin'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şahin'in bacanağı M.A. tarafından vahşice katledilip ormanlık alana atıldığı belirlendi. Cinayetin detayları ise kan dondurdu.

Kan donduran vahşet! 26 gündür aranan adamın cesedi ormanda bulundu: Detaylar korkunç

MAKTÜLÜN TELEFONUNDAN EŞİNE MESAJ ATMIŞ

Şahin'in bacanağı M.A.'nın (38), kaybolmasından 1 gün sonra Ahmet Şahin'in telefonu üzerinden eşi Fatma Şahin ile mesajla iletişime geçtiği ve "Tapu harcı ödeyeceğim, M.'ye 150 bin lira verin" şeklinde para talep ettiği iddia edildi. Ailenin, belirtilen talimat doğrultusunda Fatih'te bir noktada parayı teslim ettiği öğrenildi. Öte yandan M.A.'nın, yine Ahmet Şahin'in telefonu ile 26 Ocak'ta Fatma Şahin'e mesaj göndererek Yunanistan tarafına gideceğini söylediği öne sürüldü. Şüpheli M.A., savcılık talimatıyla gözaltına alındıktan sonra hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

BİRLİKTE GİTTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan teknik ve saha çalışmalarında, 24 Ocak tarihinde Ahmet Şahin'e ait aracın, M.A. ile birlikte jandarma bölgesindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına girdiği tespit edildi. Dönüş güzergahında ise araçta yalnızca şüpheli M.A.'nın bulunduğu belirlendi. Kamera kayıtları detaylı şekilde incelenerek arama alanı daraltıldı. Polis ekiplerinin incelediği kamera görüntülerinde, M.A.'nın Ahmet Şahin'e ait araçla Yenibosna'da bir kuyumcuya gittiği tespit edildi.

Kan donduran vahşet! 26 gündür aranan adamın cesedi ormanda bulundu: Detaylar korkunç

ALTIN ALIP BOZDURMUŞ

İddiaya göre, maktulün oğlunun kredi kartını alarak kullanan M.A. , kuyumcudan 242 bin lira değerinde altın aldı. Yaklaşık 1 saat sonra Zeytinburnu'na geçen şüphelinin, başka bir kuyumcuda altınları bozdurduğu öğrenildi. Şüpheli M.A.'nın daha sonra Silivri tarafında maktule ait cep telefonunu taşla kırdığı güvenlik kameralarına yansıdı.
M.A.'nın evinde kalmadığı iddia edilirken polis takibinde olan şüpheliye annesi kıyafet getirdi. İkilinin bir bankta oturduğu sırada harekete geçen polis, M.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan M.A., polis merkezine götürüldü. İlk etapta suçlamaları reddeden şüpheli; bir süre sonra suçunu itiraf etti.

Kan donduran vahşet! 26 gündür aranan adamın cesedi ormanda bulundu: Detaylar korkunç

AHMET ŞAHİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaklaşık 26 gündür kayıp olarak aranan Ahmet Şahin'in cansız bedeni, Arnavutköy'de Yeniköy Mezarlığı karşısındaki ormanlık alanda dün bulundu. Yapılan incelemede Şahin'in silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli M.A.'nın emniyetteki ifadesinde, maktulü kendisine yüklü miktarda borcu olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan olayda kullanılan ve maktule ait olan otomobil, Zeytinburnu'nda bulunan bir hastanenin açık otoparkına bırakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Yaşam
