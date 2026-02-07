Akran zorbalığı kamerada: Ortaokul öğrencisi kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

Çorum'un kent merkezi Mustafa Kemal Ortaokulu yakınlarında ortaokul öğrencilerinin uyguladığı akran zorbalığı kayda geçti.

13 yaşındaki E.T. aynı okulda eğitim gören bir grup öğrenci tarafından darp edilerek özür dilemeye zorlandı. Diz çöktürülen kız çocuğu kayda alındı. Görüntülerin öğrenciler tarafından mesajlaşma gruplarında da paylaşıldığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ İŞLEM BAŞLATTI

Durumu ailesine anlatan E.T.'nin babası emniyete şikayette bulunurken, hastanede yapılan muayenede E.T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu ve saçlarının zarar gördüğü yönünde rapor düzenlendi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, akran zorbalığına karıştığı belirtilen öğrenciler hakkında okul idaresi tarafından idari işlem yapıldığı öğrenildi.