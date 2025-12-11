MEB AÖL 1. dönem sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınav tarihleri

Kategoriler
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Sınavları için geri sayım sürüyor.
2025-2026 Eğitim yılının 1. Dönem sınav zamanları ilan edildi.
Ardından sınav giriş yeri belgelerinin de hangi tarihte erişime açılacağı açıklandı.
Öğrenciler ise AÖL sınav günleri ve AÖL sınav lokasyonları hakkında soruları gündeme taşıdı.
AÖL sınav merkezleri henüz paylaşılmadı.
Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren sınav alanlarını görüntüleyebilecek.
Sınav günleri ise şöyle: