Editor
Editor
 Erdem Avsar

MEB AÖL 1. dönem sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem yazılı sınav takvimi duyuruldu. Öğrenciler AÖL sınav tarihlerini ne zaman öğrenebileceklerini merak ederken, sınav merkezleri için de heyecanlanıyor.

MEB AÖL 1. dönem sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınav tarihleri
Haber Merkezi
11.12.2025
18:21
11.12.2025
18:21

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Sınavları için geri sayım sürüyor.

2025-2026 Eğitim yılının 1. Dönem sınav zamanları ilan edildi.

MEB AÖL 1. dönem sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınav tarihleri

Ardından sınav giriş yeri belgelerinin de hangi tarihte erişime açılacağı açıklandı.

Öğrenciler ise sınav günleri ve AÖL sınav lokasyonları hakkında soruları gündeme taşıdı.

MEB AÖL 1. dönem sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınav tarihleri

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL sınav merkezleri henüz paylaşılmadı.

Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren sınav alanlarını görüntüleyebilecek.

Sınav günleri ise şöyle:

  1. Oturum: 20 Aralık Cumartesi günü 10.00’da
  2. Oturum: 20 Aralık Cumartesi günü 14.00’te
  3. Oturum: 21 Aralık Pazar günü 10.00’da yapılacaktır.
