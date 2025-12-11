AEK nerenin hangi ülkenin? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Samsunspor’un rakibi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında kendi seyircisi önünde AEK ile mücadele edecek.

Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı son karşılaşmada 2-2 eşit kalan Samsunspor, AEK'i mağlup ederek 3 puan almak ve liderlikteki üstünlüğünü korumak istiyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenecek karşılaşma, saat 20.45'te start alacak.

Müsabaka TRT 1'den canlı ve şifresiz şekilde yayımlanacak.

AEK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

AEK (Athlitiki Enosis Konstantinopouleos), 1924 yılında kurulan ve Yunanistan’ın Atina şehrini temsil eden köklü bir futbol kulübüdür.

Kulüp, İstanbul’dan Atina’ya göç eden Rumlar tarafından kuruldu.