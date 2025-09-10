Menü Kapat
26°
Dünya
Editor
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail'in Katar'a saldırısı sonrası Trump sessizliğini bozdu: "Gerçekleştiği yer konusunda çok üzgünüm"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Doha saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Trump yaptığı açıklamada, "Katar’ı ABD’nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak görüyorum ve saldırının gerçekleştiği yer konusunda çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Katar'a saldırısı sonrası Trump sessizliğini bozdu:
ABD Başkanı Donald , ’in ’ın başkenti ’da bulunan heyetine yönelik saldırısına ilişkin kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yaptı.

Trump dün akşam paylaştığı açıklamada, "Trump yönetimi bu sabah ABD ordusu tarafından, İsrail’in Hamas’a saldırı düzenlemekte olduğu ve maalesef hedefin Katar’ın başkenti Doha’nın bir bölgesinde bulunduğuna ilişkin olarak bilgilendirildi. Bu, Başbakan Netanyahu tarafından alınmış bir karardı ve benim tarafımdan alınmış bir karar değildi. Tek taraflı bir adım atarak, egemen bir devlet ve ABD’nin yakın bir müttefiki olan Katar’ın içinde bir noktayı bombalamak, bu ülkenin barışı sağlamak için büyük çaba harcayan ve cesur bir şekilde risk alan bir ülke olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, ne İsrail’in ne de ABD’nin hedeflerini ilerletir. Ancak, Gazze’de yaşayanların çektiği acılardan istifade eden Hamas’ı ortadan kaldırmak, değerli bir hedeftir" diye yazdı.

İsrail'in Katar'a saldırısı sonrası Trump sessizliğini bozdu: "Gerçekleştiği yer konusunda çok üzgünüm"

"DURDURMAK İÇİN ÇOK GEÇTİ"

Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a derhal saldırıyı Katarlı yetkililere bildirme talimatı verdiğini vurgulayarak, "Ancak maalesef, saldırıyı durdurmak için çok geçti. Katar’ı ABD’nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak görüyorum ve saldırının gerçekleştiği yer konusunda çok üzgünüm. Tüm rehinelerin ve ölenlerin cenazelerinin bırakılmasını ve bu savaşın derhal sona ermesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Katar'a saldırısı sonrası Trump sessizliğini bozdu: "Gerçekleştiği yer konusunda çok üzgünüm"

"BARIŞ İÇİN BİR FIRSAT OLABİLİR"

Saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü aktaran Donald Trump, "Başbakan, barış yapmak istediğini söyledi. Bence bu talihsiz olay, barış için bir fırsat olabilir. Ayrıca Katar Emiri ve Başbakanı ile de konuştum ve ülkemize verdikleri destek ve dostlukları için teşekkür ettim. Kendilerine, topraklarında böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağı konusunda güvence verdim. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya Katar ile Savunma Anlaşması’nı sonuçlandırma talimatı verdim" açıklamasını yaptı.

