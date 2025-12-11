Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den SDG mesajı: Bölgede aparat olarak kullanmak isteyenler var

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bölgedeki huzuru tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyiz." dedi.

Güler, "Son dönemde yapılan bazı açıklamalar ve uluslararası medyada yer alan analizler YPG-SDG terör örgütünün bölgesel aktörler tarafından bir aparat olarak kullanılmaya çalışılarak yeni jeopolitik mühendisliklere zemin hazırlanmak istendiğini de göstermektedir. Bu durum yalnızca Suriye için değil Türkiye’nin millî güvenliğine yönelik de doğrudan bir tehdittir." ifadelerini de kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

