Samsunspor maçı hangi kanalda? AEK maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek

UEFA Konferans Ligi’nde 5. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında AEK’yı konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekip, grubun lideri olarak sahaya çıkacağı maçta puanını artırmayı planlıyor.

SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile AEK arasındaki UEFA Konferans Ligi 5. hafta karşılaşması, bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak. Müsabaka saat 20.45’te başlayacak ve karşılaşmayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Yardımcı hakemlikleri ise Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Ruddy Buquet görev yapacak.

Samsunspor, bugüne kadar Avrupa kupalarında 16 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Rakip kalelere toplam 25 gol gönderen Karadeniz ekibi, kalesinde 16 gol gördü. Bu istatistikler ışığında, AEK karşılaşması hem grup sıralaması hem de genel Avrupa performansı açısından önemli bir mücadele olacak.

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile AEK arasında oynanacak mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT 1'in güncel frekans bilgileriyle televizyondan izlenebileceği gibi platformun resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek. Ayrıca, Tabii dijital platformu üzerinden de karşılaşmanın yayını gerçekleştirilecek.

TRT 1’in güncel frekans bilgileri ise şöyle:

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

SAMSUNSPOR GARANTİLEDİ Mİ?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde topladığı 10 puanla 5. haftaya averajla lider konumda giriyor. Grup aşamasındaki ilk dört maçta elde ettiği üç galibiyet ve bir beraberlik, kırmızı-beyazlı ekibe güçlü bir avantaj sağladı. AEK karşısında alınacak bir galibiyet, Samsunspor’un ilk 8’deki yerini net şekilde belirlemesine yardımcı olacak.

Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0, Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans’ı ise sahasında 3-0'lık skorlarla geçen Samsunspor, Breidablik deplasmanında aldığı 2-2’lik sonuçla liderlik pozisyonunu korudu. Bu nedenle AEK maçı, gruptaki sıralamanın şekillenmesinde kritik bir rol taşıyor.

SAMSUNSPOR - AEK NEREDE İZLENİR?

Samsunspor AEK karşılaşması, televizyonda TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler için TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de izleme imkanı sunuluyor. Bunun yanında Tabii platformu da mücadeleyi eş zamanlı olarak yayınlayacak.

Yayın alternatiflerinin birden fazla olması, müsabakayı hem mobil cihazlardan hem bilgisayarlardan hem de televizyonlardan takip etmek isteyen futbolseverlere geniş bir seçenek listesi sunuyor. Bu sayede taraftarlar, bulundukları her yerden maçı canlı yayın ile izleyebilecek.

SAMSUNSPOR'UN SONRAKİ SON MAÇI KİMLE?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi grup aşamasındaki son maçını Almanya temsilcisi Mainz 05 ile oynayacak. Bu karşılaşma, grupta oluşacak son sıralama için belirleyici olacak ve Samsunspor’un Avrupa’daki yolculuğunun şekillenmesinde önemli bir aşamayı oluşturacak.

SAMSUNSPOR AEK MAÇI SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Samsunspor AEK Konferans Ligi maçını deneyimli spiker Levent Özçelik anlatacak. Mücadele TRT 1’de saat 20.45’te ekranlara gelecek.