İYİ Parti'de istifa depremi! Sitem dolu sözler: "Kuruluş ilkelerinden uzaklaştı"

Muhalefette istifalar sürüyor... Son günlerde CHP'de yaşanan istifa furyasına İYİ Parti de katıldı. İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, parti il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında beraberindeki 6 ilçe başkanı ile istifalarını açıkladı. Siyaseti makam için değil, millete hizmet için yaptıklarını belirten Uçak, "Gücümüzü makamlardan değil, milletimizin sarsılmaz iradesinden ve Hakk'a olan inancımızdan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ KURULUŞ İLKELERİNDEN UZAKLAŞTI"

Gelinen noktada İYİ Parti'nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını aktaran Uçak, istifasının gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Hizmetin menfaate, liyakatin ise şahsi hesaplara dönüştüğünü üzülerek görüyorum. Ben ve dava arkadaşlarım bu yola koltuk için değil, memleket sevdası için çıktık. Makamların gelip geçici, onurun ve duruşun ise kalıcı olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Eğer il başkanlığı makamı, inandığımız doğruları söylememize ve Sakarya'nın menfaatlerini savunmamıza engel olacaksa, o makamda bir saniye dahi durmayız."

"YİNE MİLLETİMİZİN ARASINDA OLACAĞIM"

Sakarya için mücadelesini sürdüreceğini belirten Uçak, "Bu andan itibaren görevimden ve İYİ Parti'den ayrılmış olsam da Sakarya'nın bir evladı olarak çalışmaya devam edeceğim. Siyaseti makam için değil, hizmet için yapan bir anlayışla yine sokaklarda, yine milletimizin arasında olacağım" diye konuştu.