Adıyaman deprem mi oldu son dakika 15 Eylül? Malatya'dan sarsıntı hissedildi

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre Adıyaman'da bugün saat 10.39 sıralarında deprem meydana geldi. Sarsıntının Adıyaman, Malatya ve Elazığ gibi çevre illerden de hissedildiği belirtildi. Vatandaşlar tarafından Adıyaman deprem mi oldu, son depremler listesi merak ediliyor.

ADIYAMAN DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 15 EYLÜL?

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Karagöl köyü merkezli deprem meydana geldi. Saat 10.39 sıralarında meydana gelen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu açıklandı. 6.0 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD tarafından ise depremin büyüklüğünün 3.8 olduğu ve 11.12 km derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ 15 EYLÜL

Kandili Rasathanesi tarafından paylaşılan 15 Eylül 2025 Pazartesi günü yaşanan son depremlerin listesi şöyle: