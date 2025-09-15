Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Adıyaman deprem mi oldu son dakika 15 Eylül? Malatya'dan sarsıntı hissedildi

Bugün (15 Eylül 2025 Pazartesi) sabah saatlerinde Adıyaman'da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından Adıyaman deprem mi oldu sorusu araştırılmaya başlandı. Yaşanan sarsıntı Malatya, Elazığ ve çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi tarafından depremin bilgileri paylaşıldı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 10:55

tarafından aktarılan bilgilere göre 'da bugün saat 10.39 sıralarında meydana geldi. Sarsıntının Adıyaman, Malatya ve Elazığ gibi çevre illerden de hissedildiği belirtildi. Vatandaşlar tarafından Adıyaman deprem mi oldu, son depremler listesi merak ediliyor.

ADIYAMAN DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 15 EYLÜL?

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre Adıyaman'ın ilçesine bağlı Karagöl köyü merkezli deprem meydana geldi. Saat 10.39 sıralarında meydana gelen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu açıklandı. 6.0 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

tarafından ise depremin büyüklüğünün 3.8 olduğu ve 11.12 km derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ 15 EYLÜL

Kandili Rasathanesi tarafından paylaşılan 15 Eylül 2025 Pazartesi günü yaşanan son depremlerin listesi şöyle:

ETİKETLER
#deprem
#afad
#kandilli rasathanesi
#adıyaman
#çelikhan
#Karagol
#Aktüel
