Editor
 Sumru Tarhan

Togg T10F Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL 2025? 5 renk seçeneği ile satışa sunuldu

"Bir otomobilden fazlası için" sloganı ile satışa çıkan Togg T10F, satışa sunuldu. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları ile dikkat çeken T10F Türkiye fiyatının ne kadar olduğu belli oldu.

Togg T10F Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL 2025? 5 renk seçeneği ile satışa sunuldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 13:40

'un yeni satışa çıkan modeli 'nin ilk teslimatı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı.

TOGG T10F NE KADAR, KAÇ TL 2025 TÜRKİYE FİYATI?

28 dakikada hızlı şarj ile %20'den %80'e ulaşan batarya doluluk seviyesi ile beğeni toplayan araç, uzaktan güncellemeler ile güncel kalabiliyor. Yedi hava yastığı ve sağlam yapısı ile güvenli yolculuk sağlayan araç, 1 milyon 860 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını beklerken bekliyor.

Togg T10F Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL 2025? 5 renk seçeneği ile satışa sunuldu

T10F'nin V1 RWD standart menzile sahip aracı, 1 milyon 860 bin liradan, V1 RWD uzun menzilli versiyonu 2 milyon 170 bin liradan, V2 RWD uzun menzilli versiyonu da 2 milyon 345 bin liradan satışa çıkarıldı.

TOGG T10F FİYATLARI 2025

Versiyonlar ve Teslim Fiyatları

V1 RWD Standart Menzil → 1.878.000 ₺

V1 RWD Uzun Menzil → 2.188.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil → 2.363.000 ₺

Togg T10F Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL 2025? 5 renk seçeneği ile satışa sunuldu

Opsiyonlar ve Fiyatları
V1 için opsiyonlar

ve Konfor Paketi → 40.000 ₺

19 İnç Jantlar → 40.000 ₺

Panoramik Cam Tavan → 50.000 ₺

V2 için opsiyonlar

Kış Paketi → 30.000 ₺

Akıllı Destek Paketi → 30.000 ₺

Krem Renkte Suni Deri Koltuklar → 50.000 ₺

Meridian Premium Ses Sistemi → 50.000 ₺

Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar → 50.000 ₺

Panoramik Cam Tavan → 50.000 ₺

Togg T10F Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL 2025? 5 renk seçeneği ile satışa sunuldu

TOGG T10F RENK SEÇENEKLERİ

Tasarımı ve teknolojisi ile dikkatleri üzerine çeken T10F Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanında Urla ve Mardın renkleriyle de beğeni topladı. Mardin'in mavi badem şekeri ilham olurken Urla ile dinginliği yansıtmayı başardı. Akıcı ve zarif çizgiler ile dikkat çeken TOGG T10F, coupe tavan çizgisi ile tüketicinin beğenisini aldı.

Togg T10F Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL 2025? 5 renk seçeneği ile satışa sunuldu

T10F V2 0 FAİZLİ KREDİ İMKANI

Togg, T10F V2 için özel seçeneklerini duyururken vatandaşlar T10F V2 için 200 bin lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 lira aylık geri ödemeli, 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 lira aylık geri ödemeli ya da 1 milyon lira krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 lira aylık ödemeli sahip olabilecek.

Togg T10F satışa sunuldu! İşte sedan Togg fiyatları
