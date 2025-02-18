Benzinli ve dizel araç sahiplerini sevindirecek haber! 5 bin euro destek ödemesi yapılacak

Fransa hükümeti, çevre dostu ulaşımı teşvik etmek ve karbon salınımını azaltmak amacıyla yeni bir teşvik programı başlatıyor. "Rétrofit" adı verilen bu program kapsamında, eski benzinli ve dizel araçlarını elektrikli veya hibrit motora dönüştürmek isteyen sürücülere 5 bin Euro’ya kadar destek sağlanacak. Bu adım, özellikle dar gelirli vatandaşlar ve eski model araç sahipleri için önemli bir fırsat sunuyor.



ELEKTRİKLİ VE HİBRİT DÖNÜŞÜM İÇİN BÜYÜK DESTEK

Bu teşvik programı sayesinde, şehirlerde hava kirliliğinin azalması ve daha sürdürülebilir bir ulaşım sistemine geçiş hedefleniyor. Hükümetin sunduğu destek, özellikle eski araç sahiplerini elektrikli ve hibrit dönüşüme yönlendirerek çevre dostu bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyor.



KİMLER TEŞVİKTEN FAYDALANABİLECEK?

Destek miktarı, başvuru sahibinin yıllık gelirine göre belirlenecek. Yıllık geliri 7 bin 500 Euro veya altında olanlar, elektrikli motor dönüşümü için 5 bin Euro, hibrit motor dönüşümü için 3 bin Euro destek alabilecek. Yıllık geliri 7 bin 500 - 16 bin 300 Euro arasında olanlar, elektrikli dönüşüm için 3 bin Euro, hibrit dönüşüm için 500 Euro teşvik alabilecek. Yıllık geliri 16 bin 300 Euro’nun üzerinde olanlar, elektrikli dönüşüm için 500 Euro destek alabilecek, hibrit dönüşüm için ise teşvik verilmeyecek.



BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Teşvik desteği, doğrudan araç dönüşüm servisi tarafından maliyetten düşülecek. Motor dönüşümü tamamlandıktan sonra araç sahiplerinin sigorta şirketini bilgilendirmesi ve ruhsatlarını güncellemeleri gerekecek. Tamamen elektrikliye çevrilen araçlar için ruhsat belgeleri de yeni duruma uygun şekilde düzenlenecek.

Bu teşvik programı, Fransa’nın karbon emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda atılmış önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.