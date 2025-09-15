Pegasus ve AJet’te yeni dönem: İç hatlarda ücretsiz su dönemi başladı

Pegasus ve AJet, iç hat uçuşlarında yolcularına artık bardakla ücretsiz su ikramı yapmaya başladı. Uçaklara yolcu başına 1,5 litre su yüklenirken, kapalı şişe su isteyen yolcular ise ücret karşılığında temin edebilecekler.

SAĞLIK VE MEMNUNİYET ÖN PLANDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçaklarda suyun ücretli olmasının yolculuk sırasında baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve acil sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekmişti. Bakan Uraloğlu, “Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de yolcu memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.