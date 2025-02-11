Elektrikli araç savaşları kızışıyor! Xiaomi, küresel pazara açılmak için düğmeye bastı

Xiaomi, elektrikli araç modellerinin küresel pazarlara ihracatını hızlandırmak için, devlete bağlı Çin Ulusal Makine Endüstrisi (Sinomach) iştiraki olarak faaliyet gösteren Hyperion Leasing ile anlaştı. Daha önce resmi olarak birkaç yıl boyunca yalnızca iç pazara odaklanacağını açıklayan Çinli şirket, stratejik planlarını değiştirerek global pazarlara açılma kararı aldı.

XIAOMI SU7 SEDAN, ETKİLEYİCİ BİR SATIŞ PERFORMANSI GÖSTERDİ

Xiaomi şu anda yalnızca bir modelini piyasaya sunmuş durumda: SU7 elektrikli sedan. 28 Mart 2024'te Çin'de satışa çıkan bu model geçen yıl 139 bin 487 adet satıldı. Çin'de SU7 siparişi veren müşteriler, aracın teslimatı için 5 ila 8 ay arası bekliyor. Talebin üretim kapasitesini aşması nedeniyle Xiaomi, yeni üretim tesisleri inşa ederek üretimi artırmayı planlıyor.

Şirket, Pekin'deki mevcut fabrikasının ikinci fazını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Bu tesis tamamlandığında, yalnızca SU7 üretimini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı olan YU7 crossover modelini de üretecek.

2030'A KADAR YURT DIŞI SATIŞ PLANLAMIYORDU

Başlangıçta Xiaomi, 2030 yılına kadar yurt dışı satış yapmayı planlamıyordu. Ancak küresel pazardaki fırsatları değerlendirmek ve karlılığı artırmak amacıyla planlarını revize etti. Xiaomi'nin otomobil birimi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde her bir SU7 modelinden yaklaşık 38 bin yuan (5 bin 250 dolar) zarar etti. Fakat ihracat yoluyla daha yüksek kar marjı elde etmeyi hedefliyor.

Çin'in bir diğer otomotiv devi BYD, Pekin yönetiminin sübvansiyonlarına rağmen Avrupa'daki satışlarından Çin'e kıyasla dört kat daha fazla kar elde ediyor.

HYPERION İLE XIAOMI İŞ BİRLİĞİ NASIL OLACAK?

Xiaomi Auto ve Hyperion Leasing arasındaki iş birliğinin ayrıntıları henüz netleşmedi. Ancak Hyperion Leasing'in Xiaomi araçlarını Çin'den satın alarak yurt dışına ihraç etmesinin yanı sıra satış sonrası hizmetlerini ve teknik desteğini üstlenmesi bekleniyor.

İki şirketin anlaşmasına göre Xiaomi Auto'nun hangi pazarlara odaklanacağı henüz belirtilmedi. Ancak Avrupa, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya gibi büyük elektrikli araç pazarlarının öncelikli hedefler arasında olması muhtemel.