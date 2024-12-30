Xiaomi, elektrikli otomobil pazarında büyümeye devam ediyor: SU7'nin teslimat sayısı açıklandı

30 Aralık 2024 15:21 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:21

Xiaomi, SU7 elektrikli otomobil modeline yönelik yoğun talep nedeniyle yıl içindeki teslimat hedeflerini iki kez yükseltmişti. Çinli şirket, son hedefini tutturmayı başardı. Elektrikli Xiaomi SUV modeli SU7'nin 2024 yılındaki güncel teslimat sayısı açıklandı.

Çin​ merkezli teknoloji devi Xiaomi​, otomotiv sektörüne giriş yaptığı elektrikli SU7​ modeliyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket 13 Kasım ile 28 Aralık tarihleri arasında 30 bin adet daha teslimat gerçekleştirdiğini duyurdu. Böylece Xiaomi SU7'nin toplam teslimat sayısı 130 bine ulaştı ve şirket 2024 yılı için belirlediği hedefi başarıyla tamamlamış oldu.

Başlangıçta Xiaomi'nin 2024 yılı teslimat hedefi 100 bin olarak açıklanmıştı. Ancak SU7'nin piyasaya sürülmesinin ardından gelen yoğun talep, şirketin hedeflerini yükseltmesine yol açtı. Haziran ayında hedefini 120 bine çıkaran Xiaomi, daha sonra bunu 130 bine revize etti. Dolayısıyla şirket, hedeflerini 9 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirmiş oldu.

İLK SİPARİŞTE REKOR KIRDI

Xiaomi SU7, 28 Mart'ta 29 bin 600 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Tanıtıldığı ilk andan itibaren yoğun ilgi gören model, satışa çıktığı ilk 27 dakika içerisinde 50 bin adet sipariş almıştı. Nisan ayında 10 bin adet teslimat gerçekleştiren şirket, 13 Kasım itibarıyla bu sayıyı 90 bine çıkardı. Aralık ayında ise 16 bin 328 adet daha teslim ederek yılı hedeflediği teslimat rakamlarıyla kapattı.

XİAOMİ SU7 FİYATI

Xiaomi SU7; Standart, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı versiyonla piyasaya sürüldü. Fiyatları ise sırasıyla 215.900 Yuan (29 bin dolar), 245.900 Yuan (34 bin dolar) ve 299.900 Yuan (42 bin dolar) olarak belirlendi.