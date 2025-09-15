Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

KYK yedek yerleştirme sonuçları hangi günler açıklanıyor? 1. KYK yedek yerleştirme sonuçları duyuruldu

KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde GSB tarafından duyurulmuştu. KYK yurt başvuru sonuçlarının duyurulmasının ardından yedek listede yer alan adayların bekleyişi başlamıştı. Bugün 1. KYK yedek yerleştirme sonuçları duyuruldu. Adaylar tarafından KYK yedek yerleştirme sonuçlarının hangi günlerde açıklandığı merak ediliyor. 2. KYK yedek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 12:58

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 11 Eylül 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK yedek yerleştirme sonuçları gündeme geldi.

Yedek listesinde yer alan öğrenciler tarafından KYK yedek yerleştirme sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı merak ediliyor.

KYK YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamaya göre 1. KYK yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden KYK yedek alım sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

Yedeklerden sıra gelmeyen adayların ise sıraları değişti. Yerleşen yedek adaylardan dolayı hala yedekte olan adaylar ön sıralara ilerledi. Bu yüzden yedek sıranızı da tekrardan kontrol etmeden geçmeyin.

KYK YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI HANGİ GÜNLER AÇIKLANIYOR 2025?

KYK yedek yerleştirme sonuçları açıklanan bilgilere göre her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenecek. Bu nedenle öğrencilerin sürekli olarak yedek sırasını kontrol etmeleri gerekiyor.

2. KYK YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2. KYK yedek yerleştirme sonuçlarının ise 17 Eylül 2025 Çarşamba günü duyurulması bekleniyor. 2. KYK yedek yerleştirme sonuçları açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

