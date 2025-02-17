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Editor
 | Emir Yücel

Otomobil devi BYD, bu hamlesi ile Tesla'yı çıldırtacak!

Piyasaya girdiği günden beri adından sıkça söz ettiren Çinli otomobil devi BYD, Brezilya'da attığı adım ile yine otomobil piyasasını sarsacak.

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Otomobil devi BYD, bu hamlesi ile Tesla'yı çıldırtacak!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 13:59

Çinli otomobil markası BYD, Brezilya'nın "Lityum Vadisi" olarak bilinen bölgesinde madencilik hakları aldığını açıkladı. BYD, elektrikli otomobil yarışında en önemli parça olan "Lityum Batarya" yarışında yaptığı bu hamle sayesinde ciddi avantaj sağlamış oldu.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD, Brezilya'da lityum madenciliği alanına girerek stratejik bir adım attı. Brezilya'nın "Lityum Vadisi" olarak bilinen bölgesinde madencilik hakları alan firman, bu hamle ile stratejik minerallere erişim sağlamış olacak. Kamuya açık belgelerde yer alan bilgilere göre bu satın alma, 2023 yılında BYD'nin Brezilya'daki yan kuruluşu Exploracao Mineral do Brasil tarafından gerçekleştirildi.

BYD'nin madencilik haklarını aldığı alanlar, Brezilya’nın Lityum Vadisi olarak bilinen Minas Gerais eyaletindeki Coronel Murta kasabasında bulunuyor. Toplamda 852 hektarlık (8,5 km²) bir alanı kapsayan bu bölgeler, şirketin enerji depolama ve batarya üretimindeki gücünü artırma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Bu yeni madencilik girişimi, BYD’nin Brezilya’daki üretim planlarıyla da doğrudan bağlantılı. Şirket, 2023 yılında Brezilya’nın Bahia eyaletinde üç fabrikadan oluşan büyük bir sanayi kompleksi kuracağını duyurmuştu. Mart 2024’te inşaatına başlanan bu tesisler, elektrikli otobüs ve kamyon şasileri, binek elektrikli araç üretimi ve lityum-demir-fosfat (LFP) batarya malzemelerinin işlenmesi gibi alanlara odaklanacak.

BYD NE ZAMAN LİTYUM BATARYA ÜRETİMİNE GEÇECEK?

BYD’nin lityum madenciliğine başlaması, batarya üretim maliyetlerini düşürmek için kritik bir adım olsa da, Brezilya’daki madencilik süreçlerinin uzun yıllar sürebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bir maden projesinin ekonomik olarak uygulanabilir kabul edilmesinden üretime geçmesine kadar genellikle 8 ila 15 yıl gerekiyor.

Bu uzun süreç, BYD’nin Brezilya’daki lityum yatırımlarının kısa vadede doğrudan bir üretim avantajı sağlamayabileceğini gösteriyor. Ancak şirketin bu hamlesi, batarya üretimi için ham madde tedarikini güvence altına alarak uzun vadeli stratejik avantaj yaratma amacı taşıyor.

BYD'NİN RAKİPLERİ DE ADIM ATMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan BYD, yalnızca elektrikli araç üreticisi değil, aynı zamanda enerji depolama ve batarya teknolojilerinde de lider bir oyuncu olmayı hedefliyor. Brezilya’daki lityum yatırımları, bu hedefin önemli bir ayağını oluşturuyor. BYD’nin en büyük rakipleri Tesla, CATL ve LG Energy Solution gibi firmalar da batarya tedarik zincirini güçlendirmek adına çeşitli stratejik hamleler yaparak maliyetleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Bu arada Brezilya, Çinli otomotiv üreticisi için en büyük denizaşırı pazar konumunda. Şirket, 2023 yılında ülkedeki eski bir Ford fabrikasını devralarak elektrikli araç üretim kapasitesini artırma kararı almış ve burada inşaat faaliyetlerine girişmişti. Ancak bu yatırım, geçtiğimiz Aralık ayında iş sahasındaki “kölelik benzeri” çalışma koşulları nedeniyle gündeme gelmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

BYD 2025 Song Plus özellikleri nelerdir?
2025 Song Plus yeni bir akıllı kokpit tasarımına sahip ve DLink 100 işletim sistemi ile geliyor. Araçta Full Scenario akıllı asistan sistemi bulunuyor. Bu asistan sesli ve jestlere dayalı olarak kullanılabiliyor. Ayrıca araçta şerit takip ve Otomatik Fren Desteği ve DiPilot gibi 10 farklı sürüş destek sistemi yer alıyor. Song Plus, 71,8 kWh LFP bataryaya sahip ve 201 beygir (150kWh) güç üreten elektrikli motora sahip. Luxury ve Premium paketlerde aracın menzili 520 km'yi bulurken amiral gemisi pakette menzil 605 kilometreye ulaşıyor.
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