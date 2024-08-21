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BYD yeni elektrikli otomobilini tanıttı: İşte BYD 2025 Song Plus özellikleri ve fiyatı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr, webtekno
21 Ağustos 2024 10:01 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:02
BYD yeni elektrikli otomobilini tanıttı: İşte BYD 2025 Song Plus özellikleri ve fiyatı

Türkiye'ye yaptığı yatırımla elektrikli otomobil piyasasında stratejik varlığını güçlendirmek isteyen Çinli dev firma BYD yeni modelini tanıttı. BYD, tasarımını yenilediği elektrikli SUV 2025 Song Plus'ı resmen paylaştı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

Türkiye pazarına giren Çinli elektrikli otomobil devi BYD’nin yeni model aracı resmi olarak tanıtıldı. 2025 Song Plus Elektrikli SUV modeli güçlü performansı ve etkileyici menzili ile elektrikli otomobil piyasasında büyük ses getirmesi bekleniyor.

BYD yeni elektrikli otomobilini tanıttı: İşte BYD 2025 Song Plus özellikleri ve fiyatı - 1. Resim

BYD 2025 SONG PLUS ÖZELLİKLERİ

Aerodinamik hatlara sahip, sportif bir dış görünüşe sahip olan Song Plus, dikkat çekici LED farlar ve şık jantlarla donatıldı.

Araçta "Build Your Dreams" logosunun yerine BYD logosunun kullanıldığı göze çarpıyor. 2025 Song Plus, denizci estetiği adı verilen bir tasarım havasıyla geliyor.

BYD yeni elektrikli otomobilini tanıttı: İşte BYD 2025 Song Plus özellikleri ve fiyatı - 2. Resim

Ayrıca bu otomobilde 19 inçlik spor lastikler bulunuyor. Aracın iç kısmında ise "kara gök kumtaşı pirinci" rengi olarak adlandırılan bir renk kullanıldı.

2025 Song Plus yeni bir akıllı kokpit tasarımına sahip ve DLink 100 işletim sistemi ile geliyor. Araçta Full Scenario akıllı asistan sistemi bulunuyor. Bu asistan sesli ve jestlere dayalı olarak kullanılabiliyor. Ayrıca araçta şerit takip ve Otomatik Fren Desteği ve DiPilot gibi 10 farklı sürüş destek sistemi yer alıyor. 

Song Plus, 71,8 kWh LFP bataryaya sahip ve 201 beygir (150kWh) güç üreten elektrikli motora sahip. Luxury ve Premium paketlerde aracın menzili 520 km'yi bulurken amiral gemisi pakette menzil 605 kilometreye ulaşıyor.

BYD yeni elektrikli otomobilini tanıttı: İşte BYD 2025 Song Plus özellikleri ve fiyatı - 3. Resim

OTOMOBİLİN FİYATI

Otomobilin merak edilen diğer önemli konusu fiyatı… 2025 Song Plus’ın, yaklaşık 21 bin dolardan satışa sunulması bekleniyor. Yani bu fiyat 712 bin TL’yi buluyor fakat Türkiye fiyatı belli değil.

Türkiye'ye yatırım yapan BYD, Seal modelinin yeni versiyonunu tanıtmıştı. 2025 BYD Seal’in Tesla Model 3’e rakip olacağı belirtiliyordu.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr, webtekno
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