BYD yatırım kararı sonrası Türkiye'de şirket kurdu! Ülke müdürü de belirlendi

29 Temmuz 2024 15:02 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:30

BYD, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobilleri için fabrika kurma kararı almıştı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması ve 2026'nın sonunda üretime başlaması hedeflenen tesis 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye yatırım kararı sonrası resmen şirket kurdu. ShiftDelete.Net'in aktardığına göre, "BYD Turkey Otomotiv" ismi ile karşımıza çıkan BYD, Avrupa araç satışından sorumlu Shu Youxing'i şirketin müdürü olarak belirledi.

BYD TÜRKİYE'NİN BAŞINA GEÇEN SHU YOUXING KİMDİR?

Kimya mühendisi olan Shu Youxing, 1999'dan beri BYD'de çalışıyor. Şimdiye kadar Avrupa araç satışından sorumlu tutulan Youxing, şimdi BYD'nin yeni üretim bölgesi olan Türkiye’de çalışmalarını sürdürecek. Ülkemizde kurulan şirketin müdürü olarak tayin edilen Youxing, ülkemizde gerçekleşecek tüm faaliyetten sorumlu olacak.

Ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi’nde görünen BYD’nin en kıdemli yöneticilerinden olan Stella Li de Müdürler Kurulu Başkanı olarak görev alacak. BYD’nin kuruluşundan beri şirket bünyesinde yer alan Li, şimdiye kadar şirketin Amerika CEO’su olarak görülmüştü. Ancak artık BYD’nin Türkiye operasyonlarında görev alacak.

BYD TÜRKİYE FABRİKASI, SADECE OTOMOBİL ÜRETMEYECEK

Ülkemizde elektrikli otomobil üretimine ek olarak araç parçası da üretmeyi planlayan BYD, ihracat ve ar-ge gibi çalışmalarını da Manisa'da kurulacak olan tesisinden gerçekleştirecek.

BYD TÜRKİYE FABRİKASI, YILLIK 150 BİN ARAÇ ÜRETECEK

Türkiye Gazetesi yazarı Ali Çelik, TGRT Haber Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e verdiği röportajda BYD'nin Türkiye'de yıllık 150 bin araç üreteceğini belirtti.

Firmanın Türkiye'de yıllık satış hedefinin 25-30 bin adetlerde olduğunu belirten Çelik, BYD'nin Türkiye'den Avrupa'ya yıllık başlangıçta 120 bin adet civarında olacağını ifade etti.

BYD FABRİKASI NEREDE KURULACAK?

Bakan Kacır'ın açıkladığı bilgilere göre BYD'nin fabrikası Manisa'da bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak. Ayrıca sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir AR-GE merkezi de kurulacak ve bu merkez fabrikanın yanında yer alacak.

Bakan Kacır'ın konu ile ilgili açıklamasının tamamı ise şöyle:

"BYD'nin hedefi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden bu tesisi üretmek. Üretimden kastımız tam üretimden bahsediyoruz. Üretimin yanı sıra AR-GE çalışmaları da otomotiv fabrikasının yanında yer alacak. Anlaşmadaki planımız 2026'da üretime geçmesi ama bizim gayemiz mümkün olan en kısa sürede bunun gerçekleşmesi. Doğrudan 5 bin kişiye istihdam, dolaylı olarak en az 20-25 bin kişiye istihdam sağlayacak."