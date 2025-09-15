İstanbul'da koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

İstanbul Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yalçın Kurupınar isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitenin lobisine geldi.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Lobiden ayrılan Kurupınar, bir süre sonra elinde pompalı tüfekle dönerek eşini ayağından vurduktan sonra kaçtı.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı ve tedavi için hastaneye kaldırdı. Kadın ile adam arasında daha önce uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

TÜFEĞİ ÇÖP KONTEYNERİNE ATTI

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, Barış Mahallesi İmren Aykut Caddesi’nde bulunan bir çöp konteynerinde olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.