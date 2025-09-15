Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Marketi kundaklamıştı... O çocuk devlet korumasına alındı: Savcılık aile hakkında da soruşturma başlattı

Bursa'da peçeteleri ateşe vererek zincir marketi kundaklamaya çocuk, devlet korumasına alındı. Çocuğun ailesi hakkında da 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapılması talimatı verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 11:45

Bursa’nın ilçesinde bir markette meydana gelen olayda; 10 yaşındaki M.R.K. isimli , raftan kopardığı kağıdı yakarak peçetelerin arasına bıraktı. Alevlerin kısa sürede yükselmesiyle reyonu dumanlar sardı.

Marketi kundaklamıştı... O çocuk devlet korumasına alındı: Savcılık aile hakkında da soruşturma başlattı

ALEVLER BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Market çalışanları ile itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerince güvenlik kamerasından kimliği belirlenen şüpheli çocuk, kısa süre içinde yakalandı.

Marketi kundaklamıştı... O çocuk devlet korumasına alındı: Savcılık aile hakkında da soruşturma başlattı

DAHA ÖNCE DE OT YANGINI ÇIKARMIŞ

Yapılan incelemede; aynı çocuğun bir ay önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde çıkan ot yangınının da faili olduğu ve hakkında daha önce Osmangazi Çocuk Büro Amirliği tarafından işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Marketi kundaklamıştı... O çocuk devlet korumasına alındı: Savcılık aile hakkında da soruşturma başlattı

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Cumhuriyet savcılığınca, yaşı küçük şahsın yurda teslim edilmesine ve ailesi hakkında “aile yükümlülüğünü ihlal” suçundan işlem yapılmasına karar verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esenyurt'ta yine olay! Düğün sonrası ortalık savaş alanına döndü
Kadınlara işkence ederek fuhşa zorlamışlar! Salondaki selektör sistemi şaşkına çevirdi
ETİKETLER
#yangın
#çocuk
#nilüfer
#güvenlik kamerası
#Ot Yangını
#Aile Yükümlülüğü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.