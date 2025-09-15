Marketi kundaklamıştı... O çocuk devlet korumasına alındı: Savcılık aile hakkında da soruşturma başlattı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir markette meydana gelen olayda; 10 yaşındaki M.R.K. isimli çocuk, raftan kopardığı kağıdı yakarak peçetelerin arasına bıraktı. Alevlerin kısa sürede yükselmesiyle reyonu dumanlar sardı.

ALEVLER BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Market çalışanları ile itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerince güvenlik kamerasından kimliği belirlenen şüpheli çocuk, kısa süre içinde yakalandı.

DAHA ÖNCE DE OT YANGINI ÇIKARMIŞ

Yapılan incelemede; aynı çocuğun bir ay önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde çıkan ot yangınının da faili olduğu ve hakkında daha önce Osmangazi Çocuk Büro Amirliği tarafından işlem yapıldığı ortaya çıktı.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Cumhuriyet savcılığınca, yaşı küçük şahsın yurda teslim edilmesine ve ailesi hakkında “aile yükümlülüğünü ihlal” suçundan işlem yapılmasına karar verildi.