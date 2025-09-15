Kadınlara işkence ederek fuhşa zorlamışlar! Salondaki selektör sistemi şaşkına çevirdi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş operasyonunun düğmesine bastı. Masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarını alan ekipler adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda erkek müşterilerle para karşılığı fuhuş yaptırıldığı, masöz bayanları işe almadan önce işyerinde talimata göre hareket etmeleri için boş senet imzalattırdıkları ortaya çıktı.

BASKINA KARŞI GÖZCÜ

Yapılan çalışmalar neticesinde, masaj salonlarının olası polis baskınlarına karşı adres civarına erkete (gözcü) konuşlandırdıkları, masaj salonu sorumlularının sosyal medya üzerinden oluşturdukları grup ile olası polis baskınlarına karşı birbirleri ile irtibat kurdukları belirlendi.

Masaj salonlarının bütün giriş noktalarına kamera yerleştirdikleri, odalara led aydınlatmalar kurarak aydınlatma butonunu girişte bulunan masanın altına monte ettirerek polis baskınlarında led renklerini değiştirip kabinde bulunan fuhuş yapan masözleri uyardıkları ortaya çıktı.

REKOR CEZA

Yapılan çalışmalar neticesinde geçtiğimiz Mayıs ve Temmuz aylarında çok sayıda masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda masaj salonu sahipleri, müdürleri ve çalışanlarının da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında kadınlarında olduğu 19'u tutuklu 33 sanık hakkında 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan 10 yıldan 147 yıla kadar değişen cezalarla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

O DA FUHUŞ AĞININ MAĞDURU OLMUŞ

İddianamede aralarında 18 yaşından küçük kızlarında olduğu 65 mağdur kadının olduğu belirtildi. Mağdurların arasında en dikkat çeken kişi ise 24 yaşındaki Demet Aydın oldu. Türkiye Demet Aydın'ı 3 yıl önce eski patronu Murat Demirci (44), ortağı ve nişanlısı Sara Demir (27) ile arkadaşları Tuğba Demirci (25) tarafından zorla getirildiği rezidansta saçlarını kesip, vücudunda sigara söndürerek işkence yapılmasıyla tanımıştı.

Mağduriyetini defalarca kez gündeme getirdiği Demet, hakkındaki fuhuş iddialarını yalanlarken, başka mağdur kadın Demet'in fuhuş yaptığı yönünde ifade verdi. İfade veren A.Ö., "Meyra takma isimli Demet Aydın'ın AİDS olduğunu, firma çalışanlarının buna rağmen çalıştırmaya devam ettirdiğini bilmekteyim" dedi.

ODALARA ÖZEL SELEKTÖRLER

A.Ö. masaj salonlarındaki sistemi ise şu sözlerle anlattı: "Masaj salonlarında çalışan tüm bayanlar müşterilerle ücret karşılığı fuhuş yapmaktadır. Hatta işe başlamadan önce patronlar müşterilerle fuhuş yapıp yapamayacağımızı sorup ona göre işe almaktadırlar. Müşterilerle fuhuş yapmayan masöz bayanlar işe alınmamaktadır. Alınsa bile çok fazla çalışmadan işten çıkarılıyordu. Buda masöz bayanların zorlandıklarının bir nevi göstergesidir. İşyerinde kumandalı bir selektör sistemi vardı. Kumanda işyerinde müdür olan ve kasada duran D.E. isimli şahısta dururdu.

İşyerinde kullanılan selektörler polisler geldiğinde masaj uygulama odalarındaki masözleri uyarmak için kullanılırdı, masözlerin erkek müşterilerle uygunsuz yakalanmalarını önleme amacıyla kullanılırdı. Masözlere masaj salonuna geç kalma, fuhuş sırasında polise yakalanma gibi olaylar karşılığında patronlar ceza keserdi" dedi.

BİRDEN FAZLA KİŞİYLE GELEN MÜŞTERİLERE İNDİRİM

İddianamede müşteriler ile işyeri çalışanları arasında geçen telefon görüşmeleri de yer aldı. Görüşmelerde bir müşterinin fuhuş için 3 arkadaş olarak salona geleceklerini söylediği, salon çalışanı kadının da fazla kişi geldikleri taktirde indirim yapacağını söylediği yer alıyor.

