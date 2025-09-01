Fuhuş baskınında şok görüntüler! Polis memuru şaşkınlığını gizleyemedi: 'Senin ne işin var burada?'

Adana’da masaj salonuna düzenlenen baskında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. İş yeri sahibi ve 4 kadın, güvenlik kameralarında polisi fark edince hemen çatı katındaki gizli geçide saklanmaya çalıştı. Tam kaçarken yakalanan kadınları gören polis duruma müdahale etti. Memurlardan biri kaçmaya çalışan kadına "Ablacığım senin bu yaşta ne işin var orada?" diye sordu, görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.