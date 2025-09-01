Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Gündem
Avatar
Editor
 01.09.2025

Masaj salonuna fuhuş baskını! Kadınlarla birlikte gizli geçite kaçtı, yakalanınca bakın ne dedi

Adana'da bir masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi. Düzenlenen baskında, iş yeri sahibiyle beraberindeki 4 kadın, güvenlik kameralarından polisi fark edince gizli geçitten çatı katına saklandı.

Masaj salonuna fuhuş baskını! Kadınlarla birlikte gizli geçite kaçtı, yakalanınca bakın ne dedi
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 10:21
|
01.09.2025
01.09.2025
saat ikonu 10:21

’da bir masaj salonuna düzenlendi. İş yeri sahibi ve beraberindeki 4 kadın güvenlik kameralarından polisi fark etti. Şahıslar gizli geçitten çatı katına saklandı ama yakalanıp tutuklanmaktan kurtulamadı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bir masaj salonundan yapıldığını belirledi. Bunun üzerine apartman dairesinde bulunan masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Masaj salonuna fuhuş baskını! Kadınlarla birlikte gizli geçite kaçtı, yakalanınca bakın ne dedi

GİZLİ ÇATI KATINDA YAKALANDILAR

Baskın sırasında güvenlik kameralarından polisin geldiğini fark eden iş yeri sahibi B.F. (23) ile 4 kadın, gizli geçitten çatı katına saklandı. Polis, seyyar merdivenle ulaştıkları çatı katında saklananları yakaladı. İşletme sahibi gözaltına alınırken, kadınlar kurtarıldı. Adreste yapılan aramada fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu.

Masaj salonuna fuhuş baskını! Kadınlarla birlikte gizli geçite kaçtı, yakalanınca bakın ne dedi

''SADECE MASAJ HİZMETİ VERİYORUZ''

Polisi kurtardığı kadınlardan birinin henüz 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden B.F. ifadesinde, "Sadece masaj hizmeti veriyoruz" diyerek suçlamaları inkar etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.F., ‘Fuhşa aracılık veya zorlama’ ve ‘fuhuş için yer ve imkân sağlama’ suçlarından tutuklandı.

