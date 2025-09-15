Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 15.09.2025

Sokak köpekleri 3 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

Adana'da bir apartmanın bahçesinde oynayan 3 yaşındaki çocuğu köpekler kovaladı. Yaşanan dehşet anlar kameraya yansırken, küçük kız artık korkudan sokağa çıkamıyor. İşte dehşet anları...

ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesinde 3 yaşındaki Mina Çürük isimli çocuk, babası hazırlık yaparken bahçede oynamaya başladı. Kendi kendine oynadığı sırada küçük kıza sokak köpekleri saldırmaya başladı.

BABA ÇIĞLIK SESLERİNE KOŞTU

Sesleri duyan baba hemen çocuğunun olduğu yere koşup köpekleri kovaladı. Babanın gelmesiyle çocuk köpeklerin saldırısından kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak köpekleri 3 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

"KÖPEKLER ÇOCUĞA SALDIRDI"

Baba Hasan Çürük, "Biz bir yere gitmek üzereydik. Hemen arka tarafta otoparkta, çocuğumuzla birlikte arabaya binmeye hazırlanıyorduk. Çocuğum çöpe doğru hareket ettiğinde, orada birkaç köpeğin geldiğini gördüm. Ben de hafiften oraya doğru yöneldim. O sırada köpekler havlamaya başladı ve çocuğun üstüne doğru saldırdılar. Ben de hemen çocuğumu korumak için koştum. Çocuğum hemen arabaya doğru koştu ve arabaya oturdu. Ben de köpekleri kovaladım, fakat köpekler iki grup arasında havlamaya devam etti" dedi.

Sokak köpekleri 3 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

SALDIRIYA UĞRADI, DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYOR

Kızının artık sokağa çıkmaya korktuğuna dikkat çeken Çürük," Yaklaşık 15 kadar vardı. İki grup burada birleşti ve birbirlerine havlıyorlardı. O sırada çocuğumuz çok korktu. Normalde kedi ve köpek seven bir çocuk. Artık köpeklere yaklaşamıyor. Evden aşağıya indiğinde de, ‘Baba, korkuyorum' diyor. Mangal parkının hemen yan tarafında olmamızdan dolayı, oradaki insanların yiyip içtikleri artıklara da köpekler geliyor. Normalde bizim apartmanımızın altına, bahçeye ve yan apartmanların altına gün içerisinde sürekli köpek geliyor" diye konuştu.

Sokak köpekleri 3 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

"BELEDİYE ALIP GÖTÜRÜYOR AMA KÖPEKLER GERİ GELİYOR"

Çürük, "Belediyeye daha önce birkaç defa telefonla ulaştık. 2-3 tanesini alıp götürdüler. Ama tekrar geliyorlar. Bizim belediyeden talebimiz aşılama değil, bu hayvanların alınıp barınağa konulmasını istiyoruz. Aşılamanın bize bir faydası yok, bırakıyorlar tekrar geliyorlar" diye konuştu.

