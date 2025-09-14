Menü Kapat
TGRT Haber
 Suat Vilgen

Başıboş köpekler sürüye saldırdı! 6 kuzu telef oldu

Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde bahçede otlayan 6 kuzu, başıboş sokak köpeklerinin saldırısında telef oldu. Üç aydır büyüttüğü kuzularını kaybeden Kazım Akkoyun, "Yetkililer bu soruna çözüm bulsun" çağrısında bulundu.

’ın Akyazı Mahallesi başıboş sokak köpeği vahşetine sahne oldu. Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Bahçesindeki kuzularını otlamaları için dışarı çıkaran Kazım Akkoyun, domates toplamak için arka tarafa yöneldiği sırada kuzuların meleme sesini duydu. Bahçe duvarını aşarak içeri giren 4 köpek, kuzulara saldırdı. Akkoyun’un bağırması üzerine köpekler kuzuları telef ettikten sonra duvardan atlayarak kaçtı.

Başıboş köpekler sürüye saldırdı! 6 kuzu telef oldu

"HER BİRİ BİR KUZUMA SALDIRDI"

Yaşadığı anları anlatan Kazım Akkoyun, “Telin arasından baktım ki 4 köpek her biri bir kuzuma saldırmış, boğuyorlar. Hemen koştum ama bu sefer bana saldırmaya başladılar. Bağırınca kaçtılar” dedi.

"ÜÇ AYLIK EMEĞİM HEBÂ OLDU"

Üç aydır emek vererek büyüttüğü kuzularını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Akkoyun, mahallede artan sorununa dikkat çekti. “Köyde tavuk kalmadı. Bu köpekler grup halinde dolaşıyor. 6 yavru kuzumu heba ettiler. Üç aydır bakıyordum, onlarla mutlu oluyordum. Yetkililerden bu konuya çözüm bulmalarını istiyoruz” sözleriyle çağrıda bulundu.

