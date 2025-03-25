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 | Murat Makas

Otomobil piyasasında çarpıcı detay! En çok satan araçlar belli oldu, 42 ülke aynı modeli tercih etti

Dünya genelinde pandemide büyük üretim sıkıntısının yaşandığı otomobil sektöründe 2025’te büyük atılımlar sürerken gözler Avrupa’ya çevrildi. ABD ve Çin gibi ülkelerin yatırımları düşünüldüğünde Avrupa’nın tahtı sallanıyor gibi gözüküyor. En çok satan otomobil marka ve modelleri analiz edildi. 42 ülke aynı modeller üzerinde tercih yaptı. İşte detaylar…

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 18:08

Küresel ekonominin inişli çıkışlı seviyesi otomobilin kalbi Avrupa’yı derinden sarstı. Çip krizinin getirdiği sorun vatandaşları eski modellere yönlendiriyordu. Son yıllarda düşen otomobil satışları sonrası pazarda farklı alternatif ve markalar yer almaya başladı. Artık 2025’te benzin, dizel, hibrit haricinde daha çok elektrikli araç piyasasında çeşitli yatırımlar yapıldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 2024 Aralık ayında otomobil satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 0,8 yükselerek 10 milyon 632 bin 381 adete çıktığını açıklamıştı. Bu veriler 2025’in Ocak ayında belli olmuştu. Ancak ay bazında bakıldığında Avrupa’da geçen ay 966.300 adet satış gerçekleştirilmiş ve düşüş olduğu belirtilmişti.

42 ÜLKE AYNI MODEL ÜZERİNDE DURDU

Artan işgücü maliyetleri ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle fiyatlardaki artışa 2024 araç satışları için güçlü yıl oldu, 42 ülkedeki birçok sürücü aynı modeli tercih etti. Aynı şekilde bu ilerlemenin 2025’te olması bekleniyor. Avrupa haricinde ABD ve Çin gibi ülkeler Tesla-BYD ile otomobil pazarında savaşa tutuştu.

TÜRKİYE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

2025’te ise ABD ve Çin gibi ülkeler Avrupa haricinde Türkiye’yi sıcak pazar olarak görüyor. Tesla Türkiye’de çok satılırken Çinli otomobil devi BYD Türkiye’de yatırım yapma kararı aldı.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

Yatırımcıların merakla ilgilendiği konulardan biri en çok satan otomobil markaları oluyor. Yapılan yeni araştırmalarda Car Industry Analysis verilerine göre Avrupa’da geçen yıl Dacia Sandero’nun modelleri 286.663 adet sattı. Kompakt beş kapılı hatchback Sandero, İngiltere'de satılan en ucuz model olup, 14.200 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Avrupa genelinde en çok satan bir diğer model ise Renault Clio oldu. 42 ülkede 269 bin 436 adet satın alındı. Volkswagen Golf ise 225.256 adet satıldı. Giriş seviyesi modelinin fiyatı 27.570 Euro olmasına rağmen Golf serisinin çok sayıda versiyon sunuyor; ekonomik 1.5 Life'tan 0'dan 100 km/s hıza 4,6 saniyede ulaşabilen son derece sportif R'ye kadar.

İŞTE EN ÇOK SATILAN DİĞER MODELLER

Tesla Model Y - 221.503
Volkswagen T-Roc - 215.191
Peugeot 208 - 202.111
Toyota Yaris Cross - 199.784
Skoda Octavia - 199.273

EN ÇOK ÇIKIŞ YAPAN MARKA

Üreticilere göre marka bazında 2 milyon 841 bin 451 araç satışıyla Volkswagen Grubu öne çıktı. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu ise 1 milyon 742 bin 73 otomobil satışı yaptı.

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