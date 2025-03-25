TOGG sedan modeli için bankalar harekete geçti! Sıfır faizli kredi imkanı sunulacak

Türkiye’nin uzun yıllar sonra üretip geliştirdiği milli ve yerli otomobili TOGG ilk olarak 2023 yılında satışa çıkmıştı. İç donanımları ve dışarıdan görüntüsü ile oldukça dikkat çeken T10X modeli 50 binden fazla satış gerçekleştirdi. Bu yıl içerisinde yeni sedan modelini de satışa çıkartacak olan TOGG için bankalar da çalışmalarını başlattı. T10X modelinde olduğu gibi TOGG sedan modelinde de faizsiz ve düşük faizli seçenekler olmak üzere destek paketleri açıklanacak. Yılın üçüncü çeyreğinde satışa başlayacak sedan modeli için Nisan ayında ön satış talebi toplanmaya başlayacak.

Otomobil dünyasının merakla beklediği TOGG Sedan modeli bu yıl içerisinde satışa çıkıyor. T10F modeli dünyanın en önemli otomobil fuarlarında uzman isimlerden tam not aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleri ile bir araya gelen iş adamları Türkiye’nin ilk yerli ve milli arabası olan TOGG’u 2023 senesinde T10X modeliyle satışa çıkardı.

Yoğun taleple karşılaşan yerli otomobil 50 binden fazla satış gerçekleştirerek oldukça dikkat çekti.

TOGG SEDAN İÇİN FAİZSİZ KREDİ!

TOGG'un sedan modeli de otomobil dünyasının merakla beklediği arabaların başında geliyor. Yılın 3. çeyreğinde yollara çıkması beklenen T10F modeli için bankalar da çalışmalarını sürdürüyor. Nisan ayında T10F modeli için ön satış talebi toplanacak.

Vatandaşları yerli otomobile teşvik amacıyla faizsiz ve düşük faizli krediler hazırlayan bankalar, bu şekilde TOGG sedan modelinin kullanıcılara daha rahat ulaşmasını sağlayacak.

TOGG SEDAN KAÇ PARA OLACAK?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, SUV modelini ilk satışa çıkardığı 14 Mart 2023 tarihinde; 923 bin TL başlangıç fiyatı olarak belirlemişti. 2025 yılının 3.çeyreğinde satışa başlayacak olan TOGG Sedan modelini ise; 1 milyon 700 bin TL'den satışa çıkaracağı öğrenildi.

TOGG SEDAN MODELİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak.

T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde Togg kullanıcıları akıllı cihazlarını tam anlamıyla üçüncü bir yaşam alanı olarak kullanabilecekler.

T10F, uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltecek. Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanan T10F, yedi adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak.

Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, “yoğun trafik pilotu” asistan özelliğine de sahip olacak. Kullanıcılar bu özellikle 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F’in kontrolünde ilerleyebilecek.

Bu özellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak. T10F, yine V2 donanım seviyesinde standart olarak bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı özelliklerini de kullanıcılarla buluşturacak.