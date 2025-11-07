Menü Kapat
17°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Ev sahiplerine kötü haber! Yargıtay, kiracıyı haklı buldu

Yargıtay kiracı ve ev sahiplerini ilgilendirecek bir karar imza attı. Sözleşme bitiminde evinde çocuklarını oturtmak isteyen ev sahibi haksız bulundu.

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.11.2025
09:05
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
09:19

ve arasındaki davalar günden güne artarken da emsal bir karara imza attı. Ev sahibi olan Semiha Koldaş ve Yusuf Koldaş, 5 yıllık sözleşme bitince kiracısı Bayram Ok'a evi boşaltmasını söyledi. sebebi olarak da konuta kendilerinin ve müşterek çocuklarının ihtiyacı olduğu öne sürülerek dava açıldı.

TAHLİYE KARARINA DAVA AÇILDI

Davalı taraf olan kiracı Bayram Ok'un avukatı Muhammed Ok ise davacıların ihtiyaçlarının samimi olmadığını ve davanın reddini talep etti. Ancak ilk derece mahkemesi, 15 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 5 yıllık belirli süreli kira kontratını dikkate almayarak Semiha ve Yusuf Koldaş'ın başka bir taşınmazı olmadığını, toplanan deliller çerçevesinde ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermişti.

Ev sahiplerine kötü haber! Yargıtay, kiracıyı haklı buldu

KARAR USUL VE YASAYA AYKIRI BULUNDU

Kanunda yer alan ancak ilk derece mahkemesi hakimi tarafından dikkate alınmayan belirli süreli kira kontratlarında süre bitiminden sonra tahliye davası açılması gerekliliği oldu. Kira kontratı 15 Ağustos 2020 tarihinde yapıldı ve dava 1 Aralık 2023 tarihinde açıldı. 5 yıllık olan kontratın süresinin dolmamasından dolayı ilk derece mahkemesinin verdiği karar usul ve yasaya aykırı bulundu.

Yargıtay 3'üncü Dairesi kira kontratının 15 Ağustos 2025 tarihinde sona erdiğini ve bu nedenle 1 Aralık 2023 tarihinde açılan davada verilen kararın reddedilmesi gerektiğini, temyiz kararının kabul edildiğini açıkladı.

Yargıtay, verilen kararda ilk derece mahkemesinin kararına yönelik temyiz başvurusunun kabulüne, kararın sonucuna etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına karar vermiş oldu.

