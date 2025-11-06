Kandilli erken uyarı sistemi nasıl açılır, indirilir? Deprem uyarısı 37 saniye önce geldi

Marmara Denizi'nde Kandilli Rasathanesi'nin Japon araştırmacılarla işbirliğinde kurduğu 9 deniz tabanı sismometresi aracılığı ile küçük depremler ve stres dağılımı izleniyor.

KANDİLLİ ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, "Kandilli Rasathanesi'nin çalıştırmakta olduğu istasyonlardan alınan veriler ile öncelikle Marmara Bölgesi için erken uyarı sistemi geliştirdik. Halihazırda mevcut istasyon altyapısı dikkate alınarak İstanbul ve Marmara Denizi çevresindeki şehirler test bölgesi olarak seçildi. Sistem şu anda sınırlı, yaklaşık 2 bin abonelik bir grupla test ediliyor.

Erken uyarı sistemi, Sındırgı depreminde (27 Ekim'deki deprem) başarıyla çalıştı. İstanbul, merkez üssüne yaklaşık 210 kilometre uzaklıkta, sarsıntı İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce uyarı sinyali gönderdi. Şu anda sistemi belirli kullanıcı gruplarıyla test etmeye devam ediyoruz. İstasyon altyapımızı bu kapsamda yenileyerek erken uyarıya daha elverişli hale getirmeye çalışıyoruz. Mevcut istasyon sayısı artırıldıkça ve istasyonlardaki gecikmeyi azaltacak modernizasyonlar tamamlandıkça sistem çok daha hızlı tepki verebilecek ve böylece vatandaşların ve kurumların önlem almak için daha fazla zamanı olacaktır. Amacımız, istasyon ağını genişleterek ve altyapıyı yenileyerek sistemi tüm Türkiye’de etkin biçimde çalışır hale getirmektir." ifadelerini kullandı.

Uyarı sistemi henüz kullanıma açılmadı. 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde uygulamanın başarılı sonuç verdiği belirtilirken küçük gruplar ile test aşamasının devam ettiği de paylaşıldı.

KANDİLLİ ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL İNDİRİLİR?

Kandilli erken deprem uyarı sistemi henüz kullanıma sunulmazken test aşamasında çalışmalara devam ediliyor. Yaklaşık 2 bin abonelik bir grupla test ediliyor. Sındırgı depreminde başarı ile çalışan sistemde gerekli güncellemeler yapılırken belirli kullanıcı grupları ile test aşaması sürüyor. Test aşamalarının tamamlanmasının ardından kullanıma sunulması bekleniyor.