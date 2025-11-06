Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kandilli erken uyarı sistemi nasıl açılır, indirilir? Deprem uyarısı 37 saniye önce geldi

27 Ekim'de Balıkesir'de olan depreminde başarılı sonuç veren Kandilli erken uyarı sistemi vatandaşın gündemine yerleşti. Balıkesir depreminde İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce uyarı sinyali gönderdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kandilli erken uyarı sistemi nasıl açılır, indirilir? Deprem uyarısı 37 saniye önce geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 14:32

'nde 'nin Japon araştırmacılarla işbirliğinde kurduğu 9 deniz tabanı sismometresi aracılığı ile küçük depremler ve stres dağılımı izleniyor.

KANDİLLİ ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, "Kandilli Rasathanesi'nin çalıştırmakta olduğu istasyonlardan alınan veriler ile öncelikle Marmara Bölgesi için sistemi geliştirdik. Halihazırda mevcut istasyon altyapısı dikkate alınarak ve Marmara Denizi çevresindeki şehirler test bölgesi olarak seçildi. Sistem şu anda sınırlı, yaklaşık 2 bin abonelik bir grupla test ediliyor.

Kandilli erken uyarı sistemi nasıl açılır, indirilir? Deprem uyarısı 37 saniye önce geldi

Erken uyarı sistemi, Sındırgı depreminde (27 Ekim'deki deprem) başarıyla çalıştı. İstanbul, merkez üssüne yaklaşık 210 kilometre uzaklıkta, sarsıntı İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce uyarı sinyali gönderdi. Şu anda sistemi belirli kullanıcı gruplarıyla test etmeye devam ediyoruz. İstasyon altyapımızı bu kapsamda yenileyerek erken uyarıya daha elverişli hale getirmeye çalışıyoruz. Mevcut istasyon sayısı artırıldıkça ve istasyonlardaki gecikmeyi azaltacak modernizasyonlar tamamlandıkça sistem çok daha hızlı tepki verebilecek ve böylece vatandaşların ve kurumların önlem almak için daha fazla zamanı olacaktır. Amacımız, istasyon ağını genişleterek ve altyapıyı yenileyerek sistemi tüm Türkiye’de etkin biçimde çalışır hale getirmektir." ifadelerini kullandı.

Kandilli erken uyarı sistemi nasıl açılır, indirilir? Deprem uyarısı 37 saniye önce geldi

Uyarı sistemi henüz kullanıma açılmadı. 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde uygulamanın başarılı sonuç verdiği belirtilirken küçük gruplar ile test aşamasının devam ettiği de paylaşıldı.

Kandilli erken uyarı sistemi nasıl açılır, indirilir? Deprem uyarısı 37 saniye önce geldi

KANDİLLİ ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL İNDİRİLİR?

Kandilli erken deprem uyarı sistemi henüz kullanıma sunulmazken test aşamasında çalışmalara devam ediliyor. Yaklaşık 2 bin abonelik bir grupla test ediliyor. Sındırgı depreminde başarı ile çalışan sistemde gerekli güncellemeler yapılırken belirli kullanıcı grupları ile test aşaması sürüyor. Test aşamalarının tamamlanmasının ardından kullanıma sunulması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kandilli'nin erken uyarı sistemi Sındırgı depreminde başarılı sonuç verdi
ETİKETLER
#istanbul
#deprem
#kandilli rasathanesi
#marmara denizi
#Erken Uyarı
#Deprem Uyarı Sistemi
#Sındırgı Depremi
#Deprem Uyarı Sistemi
#Erken Uyarı Sistemi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.