19°
Bursa'da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki eşini 45 bıçak darbesiyle öldürdü

Bursa'da Rus uyruklu 20 yaşındaki Arzu Khalılova, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 45 yerinden bıçaklanan genç kadının yakınları sinir krizi geçirirken, katil zanlısı yakalandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
04:15
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
04:15

’nın ilçesinde genç bir kadın, 2 çocuğunun babası, tarafından 45 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Rus uyruklu 20 yaşındaki Arzu Khalılova ile Azerbaycan uyruklu eşi Salihcan M. (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Salihcan M., eline aldığı bıçakla eşine adeta dehşet saçtı.

Bursa'da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki eşini 45 bıçak darbesiyle öldürdü

45 BIÇAK DARBESİ!

Arzu Khalılova, vücuduna isabet eden 45’ten fazla bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin çığlık sesleri üzerine durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki eşini 45 bıçak darbesiyle öldürdü

HAYATA TUTUNAMADI

Ağır yaralanan Khalılova, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki eşini 45 bıçak darbesiyle öldürdü

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olay yerinden kaçan Salihcan M. kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

#bursa
#cinayet
#bıçaklama
#yıldırım
#Ev Içi Şiddet
#Ruslar
#Kadın Öldürümü
#Yaşam
