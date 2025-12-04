Milyonlarca vatandaş susuzlukla karşı karşıya! Göl çekildi, kayıklar karaya oturdu

Sakarya ve Kocaeli’de milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak dönemini geçiriyor. Her gün santim santim çekilen göl seviyesi kritik eşiklerin de altına düşerek 28.59’a geriledi.

Göldeki belirgin geri çekilme nedeniyle geçmiş yıllarda suyla kaplı olan kıyı kesimlerinde vatandaşlar, karaya oturan kayık ve teknelerin yanında ateş yakıp piknik yapar hale geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise göl suyunun korunması amacıyla denetimleri artırarak kaçak su kullanımını tespit etmeye başladı.

FAZLA SU TÜKETİMİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Tehlike çanlarının çalmaya devam ettiği Sapanca Gölü için vatandaşlar, kaçak su alımlarının tamamen durdurulması ve gereğinden fazla su tüketiminin önüne geçilmesi gerektiğini belirtiyor.