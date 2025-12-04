Menü Kapat
14°
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Milyonlarca vatandaş susuzlukla karşı karşıya! Göl çekildi, kayıklar karaya oturdu

Sakarya ve Kocaeli'de yaşayan milyonlarca vatandaş, büyük bir susuzlukla karşı karşıya... Kentlerin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü kritik seviyenin altına indi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 17:34
|
04.12.2025
04.12.2025
saat ikonu 17:34

Sakarya ve Kocaeli’de milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak dönemini geçiriyor. Her gün santim santim çekilen göl seviyesi kritik eşiklerin de altına düşerek 28.59’a geriledi.

Milyonlarca vatandaş susuzlukla karşı karşıya! Göl çekildi, kayıklar karaya oturdu

Göldeki belirgin geri çekilme nedeniyle geçmiş yıllarda suyla kaplı olan kıyı kesimlerinde vatandaşlar, karaya oturan kayık ve teknelerin yanında ateş yakıp piknik yapar hale geldi.

Milyonlarca vatandaş susuzlukla karşı karşıya! Göl çekildi, kayıklar karaya oturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise göl suyunun korunması amacıyla denetimleri artırarak kaçak su kullanımını tespit etmeye başladı.

Milyonlarca vatandaş susuzlukla karşı karşıya! Göl çekildi, kayıklar karaya oturdu

FAZLA SU TÜKETİMİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Tehlike çanlarının çalmaya devam ettiği Sapanca Gölü için vatandaşlar, kaçak su alımlarının tamamen durdurulması ve gereğinden fazla su tüketiminin önüne geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

