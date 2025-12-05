Sultanbeyli'de 25 yaşındaki kadın evinde canına kıydı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde 3 Aralık'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, 25 yaşındaki Z.Y, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde silahla kendini vurdu.
İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Z.Y.'nin cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.