Sultanbeyli'de 25 yaşındaki kadın evinde canına kıydı

Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde 3 Aralık'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, 25 yaşındaki Z.Y, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Z.Y.'nin cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.