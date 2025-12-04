Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? 2026 asgari ücret

Asgari ücret görüşmeleri için geri sayım Aralık ayına girilmesiyle birlikte başladı.

İlk toplantı tarihi netleşirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının değişmesi de gündeme taşındı.

İşçi konfederasyonlarının itiraz göstermesi üzerine, komisyondaki hükümet temsilcisi sayısının azaltılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede yeni düzende, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5’er üye ile temsil edilmeye devam edecek olurken, hükümetin üye sayısının 1’e kadar düşürülmesi konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret tutarını belirleme çalışmalarında süreç başlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu 12 Aralık saat 14.00’te toplantıya çağırdı.