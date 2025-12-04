Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Türkiye'nin Dünya Kupası muhtemel rakipleri! 3 muhtemel rakibimiz belli olacak

Türkiye’nin Dünya Kupası muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi ile Türkiye’nin Dünya Kupası grubu netleşecek. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası’nın grup kura çekimi yarın ABD’nin başkenti Washington’da saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Play-off turunda yer alan A Milli Futbol Takımı’nın turnuvaya katılması halinde rakipleri kura sonrasında netleşecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'nin Dünya Kupası muhtemel rakipleri! 3 muhtemel rakibimiz belli olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 23:57

2026 için geri sayım sürerken öncesi ülkelerin torba dağılımı şekillendi. A Milli Takım’ın etabındaki muhtemel yol haritası belli oldu.

Türkiye'nin Dünya Kupası muhtemel rakipleri! 3 muhtemel rakibimiz belli olacak

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri play-off turunu geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası’nda 4. torbada yer alacak. Milli takımız play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak ve bu tek maçlık eleme turundan galip ayrılması halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda oynayacak. Yarı finaller 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da yapılacak. Türkiye’nin turnuvaya katılması, bu iki aşamalı play-off sonuçlarına göre belli olacak.

Türkiye'nin Dünya Kupası muhtemel rakipleri! 3 muhtemel rakibimiz belli olacak

Dördüncü torbada Türkiye ile birlikte Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, dört ayrı Avrupa Play-Off yolunun kazananları ve iki FIFA kıtalararası play-off galibi yer alacak. Kura çekimi sonucunda Türkiye bu ülkeler ile grup aşamasında karşılaşmayacak. Turnuvanın 48 takımlı formatında her grupta en fazla iki UEFA takımının bulunmasına izin verileceği için bu torbadaki ülkeler, kura çekiminde farklı konfederasyon yapıları dikkate alınarak yerleştirilecek.

Türkiye'nin Dünya Kupası muhtemel rakipleri! 3 muhtemel rakibimiz belli olacak

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI GRUBU

A Milli Takım’ın turnuvaya katılması halinde muhtemel rakipleri ilk üç torbada yer alacak ülkeler arasından belirlenecek.

Birinci torbada ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD’nin yanı sıra İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Almanya bulunuyor.

Türkiye'nin Dünya Kupası muhtemel rakipleri! 3 muhtemel rakibimiz belli olacak

İkinci torbada Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya ve Avustralya yer alıyor.

Üçüncü torbada ise Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan ve Güney Afrika bulunuyor.

Türkiye'nin Dünya Kupası muhtemel rakipleri! 3 muhtemel rakibimiz belli olacak

Turnuva formatına göre hiçbir grupta aynı konfederasyondan birden fazla takım yer alamayacak. Bu kural UEFA’da en fazla iki takım bulunmasına izin vererek esnetilmiş durumda. Düzenleme sayesinde farklı konfederasyon temsilcilerinin grup dağılımlarının dengeli olması sağlanıyor. Türkiye’nin yer alacağı torba nedeniyle gruplar ilk torbadan başlayarak dördüncü torbaya kadar sırayla ülkelerin çekilmesiyle şekillenecek. FIFA’nın belirlediği kura yapısı gereği, ülke sıralamasında üst basamaklarda yer alan İspanya, Arjantin, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin play-off oynayan takımlarla final öncesinde karşılaşmaması için iki ayrı yol oluşturuldu.

Türkiye'nin Dünya Kupası muhtemel rakipleri! 3 muhtemel rakibimiz belli olacak

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın grup kura çekimi ABD’nin başkenti Washington’da Türkiye saati ile 20.00’de yapılacak. Kura çekimi, turnuva formatının genişlemesiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinde yakından takip edilen organizasyonlardan biri haline geldi. Kura çekiminde 42 takımın kesinleşmiş bulunduğu listede yer alan ülkeler torbalarına göre sıralanacak ve kalan 6 takımın geleceği play-off süreçlerine göre belirlenecek.

Türkiye'nin Dünya Kupası muhtemel rakipleri! 3 muhtemel rakibimiz belli olacak

Dünya Kupası kura çekimi FIFA TV üzerinden canlı yayınlanacak. Kura çekiminin ardından organizasyona ev sahipliği yapacak 16 stat için maç programı ve başlama saatleri cumartesi günü duyurulacak. Turnuva 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’da gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#play-off
#türkiye milli takımı
#kura çekimi
#fıfa dünya kupası
#2026 dünya kupası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.