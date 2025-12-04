Türkiye'nin Dünya Kupası muhtemel rakipleri! 3 muhtemel rakibimiz belli olacak

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken kura çekimi öncesi ülkelerin torba dağılımı şekillendi. A Milli Takım’ın play-off etabındaki muhtemel yol haritası belli oldu.

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri play-off turunu geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası’nda 4. torbada yer alacak. Milli takımız play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak ve bu tek maçlık eleme turundan galip ayrılması halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda oynayacak. Yarı finaller 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da yapılacak. Türkiye’nin turnuvaya katılması, bu iki aşamalı play-off sonuçlarına göre belli olacak.

Dördüncü torbada Türkiye ile birlikte Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, dört ayrı Avrupa Play-Off yolunun kazananları ve iki FIFA kıtalararası play-off galibi yer alacak. Kura çekimi sonucunda Türkiye bu ülkeler ile grup aşamasında karşılaşmayacak. Turnuvanın 48 takımlı formatında her grupta en fazla iki UEFA takımının bulunmasına izin verileceği için bu torbadaki ülkeler, kura çekiminde farklı konfederasyon yapıları dikkate alınarak yerleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI GRUBU

A Milli Takım’ın turnuvaya katılması halinde muhtemel rakipleri ilk üç torbada yer alacak ülkeler arasından belirlenecek.

Birinci torbada ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD’nin yanı sıra İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Almanya bulunuyor.

İkinci torbada Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya ve Avustralya yer alıyor.

Üçüncü torbada ise Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan ve Güney Afrika bulunuyor.

Turnuva formatına göre hiçbir grupta aynı konfederasyondan birden fazla takım yer alamayacak. Bu kural UEFA’da en fazla iki takım bulunmasına izin vererek esnetilmiş durumda. Düzenleme sayesinde farklı konfederasyon temsilcilerinin grup dağılımlarının dengeli olması sağlanıyor. Türkiye’nin yer alacağı torba nedeniyle gruplar ilk torbadan başlayarak dördüncü torbaya kadar sırayla ülkelerin çekilmesiyle şekillenecek. FIFA’nın belirlediği kura yapısı gereği, ülke sıralamasında üst basamaklarda yer alan İspanya, Arjantin, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin play-off oynayan takımlarla final öncesinde karşılaşmaması için iki ayrı yol oluşturuldu.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın grup kura çekimi ABD’nin başkenti Washington’da Türkiye saati ile 20.00’de yapılacak. Kura çekimi, turnuva formatının genişlemesiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinde yakından takip edilen organizasyonlardan biri haline geldi. Kura çekiminde 42 takımın kesinleşmiş bulunduğu listede yer alan ülkeler torbalarına göre sıralanacak ve kalan 6 takımın geleceği play-off süreçlerine göre belirlenecek.

Dünya Kupası kura çekimi FIFA TV üzerinden canlı yayınlanacak. Kura çekiminin ardından organizasyona ev sahipliği yapacak 16 stat için maç programı ve başlama saatleri cumartesi günü duyurulacak. Turnuva 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’da gerçekleştirilecek.