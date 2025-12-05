Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Milyarderlerin serveti 15,8 trilyon dolara ulaştı

UBS'nin son raporu, milyarderlerin hem sayısında hem de servetinde dikkat çekici bir artışa işaret ediyor.

Milyarderlerin serveti 15,8 trilyon dolara ulaştı
KAYNAK:
Ümit Büget
05.12.2025
05.12.2025
İsviçre bankası UBS, her yıl yayımladığı Milyarder Hedefleri Raporunda bu yılın tablosunun önceki yıllara göre çok daha çarpıcı olduğunu söylüyor. Rapora göre dünyadaki milyarderlerin toplam serveti, tüm ekonomik dalgalanmalara rağmen 15,8 trilyon dolara çıkarak yeni bir zirve gördü.

Milyarder sayısı da hatırı sayılır bir artışla 2 bin 919 kişiye yükseldi. Bu, geçen yıla göre %8,8’lik bir sıçrama. Servetteki artış ise 2021’den sonraki en güçlü ikinci yükseliş. Açıkçası, teknoloji hisselerindeki ralli ve finansal piyasalardaki toparlanma bu yükselişin başrolünde.

AMERİKA AÇIK ARA ÖNDE

Coğrafi dağılıma bakıldığında, servetin en hızlı büyüdüğü bölge Amerika kıtası oldu. Buradaki milyarderlerin toplam serveti %15,5 artarak 7,5 trilyon dolara ulaştı.

Asya-Pasifik bölgesi, %11,1’lik artışla toplam 4,2 trilyon dolara,

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ise %10,4 artışla 4,1 trilyon dolara çıktı.

Yani dünyanın neresine bakarsak bakalım, servet tarafında belirgin bir hızlanma var.

TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİ ‘UÇUŞA GEÇTİ’

Bu yılın en dikkat çekici başlığı kesinlikle teknoloji cephesi. Sektördeki devlerin serveti neredeyse patladı desek abartmış olmayız.

Teknoloji milyarderlerinin toplam serveti %23,8 artarak 3 trilyon dolara dayandı. Rapor, bu sıçramanın arkasında özellikle büyük teknoloji hisselerindeki rallinin etkili olduğunu vurguluyor.

Tüketici-perakende, sanayi ve finansal hizmetler de servetin biriktiği diğer önemli alanlar arasında.

MİRASLA GELEN ZENGİNLİK HIZLANIYOR

Bu yılın öne çıkan başlıklarından biri de mirasın yarattığı etkiler. Tam 91 kişi, toplam 297,8 milyar dolarlık sayesinde listesine katıldı. Bu tutar, geçen yıla göre %36 artmış durumda.

UBS’ye göre önümüzdeki 15 yılda en az 5,9 trilyon doların milyarder çocuklarına aktarılması bekleniyor. Öte yandan kendi çabasıyla servet yaratan 196 yeni girişimci, toplam 386,5 milyar dolarlık bir varlık oluşturdu.

ETİKETLER
#miras
#fiyat artışı
#milyarderler
#Servet Yıldırım
#Teknoloji Hisseleri
#Ekonomi
