13°
 Özge Sönmez

Kadını tasma ile Beyoğlu sokaklarında gezdirmişti! İfadeleri ortaya çıktı: 'Teklifi kabul ettim çünkü...'

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişinin, kadına tasma takarak sokaklarda gezdirdiği görüntüler infiale neden olmuştu. "Miyavla", "Kadınlar balmumu gibidir. Onları nasıl eğitirsen öyle olur" gibi mide bulandırıcı sözler sarf edildiği görüntülerin ardından iddianame hazırlandı. 2 şüphelinin de 7'şer yıl 10'ar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan 2 şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı. Kadın teklifi neden kabul ettiğini söyledi.

05.12.2025
05.12.2025
İstanbul Beyoğlu'nda 29 Ekim 2025'de sosyal medyada ortaya çıkan videoda bir kişinin, kadının boğazına kemeri tasma şeklinde geçirdiği ve "Miyavla", "Kadınlar balmumu gibidir. Onları nasıl eğitirsen öyle olur", "Kadınlar her zaman itaat eder'' gibi sözler söyleyerek cadde üzerinde ilerledikleri olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şahısların Uras U. ve Nurgül B. olduklarının tespit edildiği belirtilirken 2 şahıs da iddianamede ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İĞRENÇ SÖZLER SARF ETTİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Uras U.'nun cadde üzerinde fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği diğer şüpheli Nurgül B.'nin boğazına kemeri tasma şeklinde geçirdiği ve "Miyavla", "Kadınlar balmumu gibidir. Onları nasıl eğitirsen öyle olur", "Kadınlar her zaman itaat eder gel bakiyim" şeklinde söylediği belirtildi. İddianamede, söz konusu videonun şüpheli Uras U. tarafından sosyal medyada paylaşıldığı, şüphelilerin birlikte kurguladıkları senaryo gereği şüpheli Uras U.'nun diğer şüphelinin boğazına kemer geçirmesi, kemeri çekiştirerek elleri ve dizleri üzerinde yürümesini istemesinin fiziksel ve psikolojik niteliğinde olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedildi. Eylemin, kadınlara karşı fiziksel ve psikolojik şiddet içerikli eylemlerde bulunulması gerektiği yönünde kanaat oluşturma amacı taşıdığı aktarıldı.

İddianamede, söz konusu videonun halkın bir kesimi olan kadınlara karşı bu şekilde fiziksel ve psikolojik şiddet içerikli eylemlerde bulunulması gerektiği yönünde kanaat oluşturma amacı taşıdığı, video kaydının yapıldığı aleni nitelikteki yer, eylemin gerçekleşme şekli, söz konusu videonun herkese açık hesabından paylaşılmış olması, görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin aşağılama ve saygısızlığın ötesinde halkın bir kesimine karşı şiddete teşvik etmeye, düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya ve bu tür tavırları pekiştirmeye yönelik olduğu aktarıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu eylemin kadına karşı şiddete ilişkin olduğunun ifade edildiği iddianamede, kamu barışını ve düzenini bozmaya elverişle olduğu, paylaşımın alıntılanarak da paylaşımlar yapılması dolayısıyla kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıktığı belirtildi. Şüpheli Uras U.'nun ifadesine yer verilen iddianamede, videonun arkadaşları arasında paylaşıldığını, mizah amaçlı yapılan bir video olduğunu ve kadınları aşağılama kastının olmadığını söylediği aktarıldı.

"KEDİLERİME MAMA ALABİLMEK İÇİN TEKLİFİ KABUL ETTİM"

Diğer şüpheli Nurgül B. ise ifadesinde, 3 ay önce Uras U. ile tanıştıklarını, şüphelinin kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıttığını ve videolarında oynaması için kendisine teklif ettiğini belirterek, ‘'Kedilerime mama alabilmek için teklifi kabul ettim. Videonun çekilmesinin amacı takipçi sayısını arttırmaktı. Suç işleme kastım yoktur.'' ifadelerini kullandı.

7'ŞER YIL 10'AR AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Uras U. ve Nurgül B.'nin zincirleme şekilde ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 1'er yıl 10'ar aydan 7'şer yıl 10'ar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

