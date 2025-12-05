Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Instagram'dan hashtag kullanımına dev tırpan!

Instagram, gönderilerde kullanılabilecek hashtag sayısını 30’dan 3’e düşüren yeni bir kısıtlamayı test ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bazı kullanıcılar üçten fazla etiket eklemek istediklerinde hata mesajıyla karşılaştıklarını belirtiyor.

Meta, Instagram'ın 2011 yılından beri kullanıma sunulduğu günden bu yana neredeyse hiç dokunmadığı temel özelliklerinden biri olan (hashtag) sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Platform, tarihinin en büyük hashtag değişikliği olmaya aday bir sınırlama üzerinde çalışıyor.

INSTAGRAM, GÖNDERİ BAŞINA ÜÇ HASHTAG SINIRINI TEST EDİYOR

Reddit platformundaki pek çok kullanıcı, Instagram'ın gönderilerine ekleyebilecekleri hashtag sayısını kısıtladığını rapor etmeye başladı. Yeni bir gönderi paylaşırken açıklamaya üçten fazla etiket eklenmek istendiğinde, uygulama kullanıcıların karşısına bir hata mesajı çıkarıyor.

Instagram'dan hashtag kullanımına dev tırpan!

PhoneArena sitesinin haberine göre, henüz Instagram cephesinden söz konusu sınırlamayla ilgili resmi bir duyuru yapılmadı ve tüm hesaplarda uygulanmıyor. Bazı kişisel hesaplarda eski düzenin devam ettiği görülüyor.

Meta'nın, bahsi geçen değişikliği herkese açmadan önce sınırlı sayıda hesap üzerinde test ettiği düşünülüyor.

Instagram, hashtag özelliğini ilk kez 2011 yılında tanıtmış ve o günden beri etiketler, belirli konulardaki gönderileri bulmanın en iyi yollarından biri olmuştu. Hatta yıllar boyunca takipçilerin dışındaki kitlelere ulaşmak isteyenler için hashtag kullanımı kritik bir öneme sahipti. Platform, şimdiye kadar gönderi başına 30 etiket kullanımına izin veriyordu.

Instagram'dan hashtag kullanımına dev tırpan!

Alınan kısıtlama kararı içerik üreticileri için bir darbe gibi hissedilse de, etiketlerin geçmişteki kadar büyük bir önemi kalmadığı biliniyor. Instagram'ın Keşfet sayfası; içerik, açıklama ve diğer çeşitli faktörlere dayalı olarak gönderileri ve Reels videolarını kullanıcılara sunuyor.

Konuyla ilgili olarak Instagram CEO'su Adam Mosseri de daha önce yaptığı açıklamalarda, hashtag'lerin bir gönderinin erişimini artırmaya yardımcı olmadığını, daha çok bir kategorilendirme aracı olarak işlev gördüğünü defalarca dile getirmişti.

