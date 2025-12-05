Elektrikte yeni dönem! Türkiye genelinde zorunlu olacak

Düzenleme kapsamında değişimde; tamamen iki yönlü haberleşen, uzaktan okunabilen ve açma-kapama yapılabilen, kalite verisi kaydedebilen Akıllı Sayaç PRO ve bu sayacın basitleştirilmiş versiyonu olan daha ekonomik ama fonksiyon olarak daha sınırlı Akıllı Sayaç EKO kullanılacak.

Karara göre, yıllık tüketimi 10 MWh üzeri olan abonelerde sayaçlar zorunlu olarak Akıllı Sayaç PRO ile değiştirilecek. Apartman ve sitelerde olduğu gibi 7 ve üzeri sayaç bulunan panolara 2027–2028 arasında her pano için en az 1 adet PRO sayaç takılacak.



