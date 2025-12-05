Menü Kapat
Elektrikte yeni dönem! Türkiye genelinde zorunlu olacak

Aralık 05, 2025 09:06
1
Elektrikte yeni dönem! Türkiye genelinde zorunlu olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), mekanik veya eski elektronik elektrik sayaçlarının yıllık tüketimi 10 MWh üzeri olan abonelerde zorunlu olarak Akıllı Sayaç PRO ile değiştirileceğini duyurdu. İşte detaylar...

2

Türkiye genelinde elektrik sayaçları akıllı sisteme geçiyor. EPDK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla 1 Mart 2026’dan itibaren eski sayaçlar kademeli olarak yenilenecek; vatandaşlar tüketim bilgilerine anlık erişebilecek, dağıtım şirketleri ise veri sorunlarını en geç 48 saat içinde çözmek zorunda olacak.

3

Düzenlemeyle, 1 Mart 2026 temel olmak üzere, 2027'ye kadar bazı yerlerde %70 dönüşüm, 2028'e kadar ise %100 dönüşüm hedeflendi.

 

4

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararına göre, değişim; yeni yerlerde ilk kez sayaç takılırken, eski sayaçların muayene süresi dolduğunda, yüksek tüketimi olan abonelerde, çok sayaçlı binalarda ve dağıtım şebekesinin izlenmesi gereken noktalarda kademeli olarak yapılacak.

 

5

Düzenleme kapsamında değişimde; tamamen iki yönlü haberleşen, uzaktan okunabilen ve açma-kapama yapılabilen, kalite verisi kaydedebilen Akıllı Sayaç PRO ve bu sayacın basitleştirilmiş versiyonu olan daha ekonomik ama fonksiyon olarak daha sınırlı Akıllı Sayaç EKO kullanılacak.

Karara göre, yıllık tüketimi 10 MWh üzeri olan abonelerde sayaçlar zorunlu olarak Akıllı Sayaç PRO ile değiştirilecek. Apartman ve sitelerde olduğu gibi 7 ve üzeri sayaç bulunan panolara 2027–2028 arasında her pano için en az 1 adet PRO sayaç takılacak.

 

 

6

lk kez sayaç takılacak yerlerde; binada 4 ve üzeri sayaç bulunması halinde en az belirli sayıda PRO tipi sayaç takılacak. Diğer sayaçlar EKO tipi olabilecek ancak hepsi PRO tipi tek sayaca bağlanacak şekilde haberleşme özellikli olacak. Mevcut sayaçların muayene süresi dolması halinde apartmanda sayaçların %70'inden fazlası eskiyse hepsi akıllı sayaçla değiştirilecek.Bu oranın altındaki durumlarda sadece süresi dolanlar değiştirilecek.

 

7

Düzenlemeyle, sayaçların %100'ünün uzaktan okunabilir hale gelmesi, manuel sayaç okumanın azalması, kaçak kayıpların tespiti ile kesinti takibinin otomatik yapılması hedefleniyor.

EPDK kararına göre ayrıca, dağıtıcı şirketler tarafından Enerji Piyasaları İşletme AŞ'ye (EPİAŞ) sağlanan verilerin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi için uygulama geliştirilecek.

Kullanıcılar, EPİAŞ üzerinden; akıllı sayacından gelen günlük–saatlik tüketim verisini görebilecek, arızaları, kesinti ve veri sorunlarını uygulama üzerinden takip edebilecek.

