Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İsrail, Filistin'i iliklerine kadar sömürüyor! Şimdi de gözlerini tarihi eserlere diktiler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da arkeolojik bir alanda Bizans dönemine ait 5 tarihi sütuna el koydu. İsrail medyası ise bu olaya maşalık yaparak Filistinlilerin tarihi eserlere zarar verdiğini ve bu sebepten el konulduğunu ileri sürdü.

İsrail, Filistin'i iliklerine kadar sömürüyor! Şimdi de gözlerini tarihi eserlere diktiler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
09:24
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
09:24

Gazze'de gerçekleştirilen "sözde" ateşkesin ardından gözünü altındaki 'ya çeviren işgalci , geniş çaplı saldırılarına ve baskınlara devam ediyor.

Katliamcı İsrail ordusu, Batı Şeria'nın doğusunda bulunan el-Mezrea eş-Şarkiyye beldesindeki dağlık bir bölgeye İsrail Sivil İdare ekipleri eşliğinde operasyon gerçekleştirdi.

İşgalci Askerler bölgedeki arkeolojik alanda Bizans dönemine ait 5 ayrı tarihi sütuna el koydu.

Soykırımcı İsrail'in medyasında çıkan haberlerde, "Filistinlilerin bölgede bina inşa ettiği ve tarihi eserlere zarar verdiği" ileri sürülerek sütunlara el konulduğu aktarıldı.

İsrail, Filistin'i iliklerine kadar sömürüyor! Şimdi de gözlerini tarihi eserlere diktiler

"FİLİSTİN'İN TARİHİNİ SİLMEYİ HEDEFLEYEN SAVAŞ SUÇLARI"

Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, İsrail'in Batı Şeria'da tarihi alanların kontrolünü sistematik olarak ele geçirdiğini anlatmıştı.

Hayik, İsrail'in saldırılarıyla 316 arkeolojik ve tarihi alanı tamamen veya kısmen tahrip ettiğini ifade ederek, "Bu saldırılar, Filistin'in tarihini silmeyi hedefleyen savaş suçları niteliğinde." demişti.

