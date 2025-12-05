İsrail, Filistin'i iliklerine kadar sömürüyor! Şimdi de gözlerini tarihi eserlere diktiler

Gazze'de gerçekleştirilen "sözde" ateşkesin ardından gözünü işgal altındaki Batı Şeria'ya çeviren işgalci İsrail, geniş çaplı saldırılarına ve baskınlara devam ediyor.

Katliamcı İsrail ordusu, Batı Şeria'nın doğusunda bulunan el-Mezrea eş-Şarkiyye beldesindeki dağlık bir bölgeye İsrail Sivil İdare ekipleri eşliğinde operasyon gerçekleştirdi.

İşgalci Askerler bölgedeki arkeolojik alanda Bizans dönemine ait 5 ayrı tarihi sütuna el koydu.

Soykırımcı İsrail'in medyasında çıkan haberlerde, "Filistinlilerin bölgede bina inşa ettiği ve tarihi eserlere zarar verdiği" ileri sürülerek sütunlara el konulduğu aktarıldı.

"FİLİSTİN'İN TARİHİNİ SİLMEYİ HEDEFLEYEN SAVAŞ SUÇLARI"

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, İsrail'in Batı Şeria'da tarihi alanların kontrolünü sistematik olarak ele geçirdiğini anlatmıştı.

Hayik, İsrail'in saldırılarıyla 316 arkeolojik ve tarihi alanı tamamen veya kısmen tahrip ettiğini ifade ederek, "Bu saldırılar, Filistin'in tarihini silmeyi hedefleyen savaş suçları niteliğinde." demişti.