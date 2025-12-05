Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara bugün yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına yönelik 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara bugün yatıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlama ve aynı zamanda bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara bugün yatıyor

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürdüklerini aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerine işaret etti.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara bugün yatıyor

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydederek, "Bu doğrultuda aralık ayı için yaklaşık 4 milyar lira ve yaklaşık 3,1 milyar lira olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

