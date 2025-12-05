Bugün Galatasaray’ın maçı var mı, kiminle? Süper Lig’de 15. hafta müsabakaları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşamın maç programı duyuruldu. Taraftarlar günün programını inceledi.
Süper Lig'de yarış sürerken bugünün maç programına göre Galatasaray'ın maçı bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip bu akşam 20.00'de evinde Samsunspor'u konuk edecek. İki takım da sahadan galibiyle ayrılmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka bu akşam RAMS Park'ta oynanacak.