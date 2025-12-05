Bugün Galatasaray’ın maçı var mı, kiminle? Süper Lig’de 15. hafta müsabakaları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşamın maç programı duyuruldu. Taraftarlar günün programını inceledi.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

Süper Lig'de yarış sürerken bugünün maç programına göre Galatasaray'ın maçı bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip bu akşam 20.00'de evinde Samsunspor'u konuk edecek. İki takım da sahadan galibiyle ayrılmak istiyor.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI KİMİNLE?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka bu akşam RAMS Park'ta oynanacak.