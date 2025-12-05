Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Apple, hipertansiyon bildirimleri özelliğini Türkiye'ye getiriyor

Apple'ın akıllı saatlerinde sunduğu ve kullanıcıların sağlık durumunu yakından takip etmesini sağlayan hipertansiyon bildirim özelliği, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) resmi onayı aldı.

05.12.2025
05.12.2025
saat ikonu 10:28

Apple, ülkemizde üzerinden bildirimi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından onay aldı. Şirketin özelliği çok yakında ülkemizde kullanıma sunması bekleniyor. TİTCK onayıyla birlikte Apple, hipertansiyon bildirimleri özelliğini yerel mevzuata uygun biçimde devreye alabilecek.

APPLE'IN 'HİPERTANSİYON BİLDİRİMLERİ' TÜRKİYE'YE GELİYOR

Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'nden alınan bilgilere göre, hipertansiyon bildirimleri özelliğinin ülkemizde kullanılabilmesi için gereken yasal izin alındı.

Apple, hipertansiyon bildirimleri özelliğini Türkiye'ye getiriyor

Hipertansiyon bildirimleri, 'ın watchOS 26 ile öne çıkardığı sağlık yenilikleri arasında yer alıyordu. Apple, kronik yüksek tansiyon belirtileri algılandığında kullanıcıları uyardığını ve böylece insanların, ciddi ve uzun süreli sağlık sorunları yaşama riskini azaltmak için hayat kurtarabilecek davranış değişiklikleri yapabildiğini belirtiyor.

Hipertansiyon bildirimlerinin yapay öğrenme teknolojisine dayalı bir algoritmayla desteklendiğini ifade eden teknoloji devi firma, özelliğin geniş çaplı bir klinik çalışmayla da doğrulandığını bildirdi.

HİPERTANSİYON BİLDİRİMLERİ İLE UYUMLU APPLE WATCH MODELLERİ

Hipertansiyon bildirimleri özelliği şu modellerde destekleniyor:

  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Ultra 3
ETİKETLER
#apple
#yapay zeka
#apple watch
#hipertansiyon
#Tİtck
#Sağlık Teknolojisi
#Teknoloji
