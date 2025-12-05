Apple, hipertansiyon bildirimleri özelliğini Türkiye'ye getiriyor

Apple, ülkemizde Apple Watch üzerinden hipertansiyon bildirimi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından onay aldı. Şirketin özelliği çok yakında ülkemizde kullanıma sunması bekleniyor. TİTCK onayıyla birlikte Apple, hipertansiyon bildirimleri özelliğini yerel mevzuata uygun biçimde devreye alabilecek.

APPLE'IN 'HİPERTANSİYON BİLDİRİMLERİ' TÜRKİYE'YE GELİYOR

Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'nden alınan bilgilere göre, hipertansiyon bildirimleri özelliğinin ülkemizde kullanılabilmesi için gereken yasal izin alındı.

Hipertansiyon bildirimleri, Apple'ın watchOS 26 ile öne çıkardığı sağlık yenilikleri arasında yer alıyordu. Apple, kronik yüksek tansiyon belirtileri algılandığında kullanıcıları uyardığını ve böylece insanların, ciddi ve uzun süreli sağlık sorunları yaşama riskini azaltmak için hayat kurtarabilecek davranış değişiklikleri yapabildiğini belirtiyor.

Hipertansiyon bildirimlerinin yapay öğrenme teknolojisine dayalı bir algoritmayla desteklendiğini ifade eden teknoloji devi firma, özelliğin geniş çaplı bir klinik çalışmayla da doğrulandığını bildirdi.

HİPERTANSİYON BİLDİRİMLERİ İLE UYUMLU APPLE WATCH MODELLERİ

Hipertansiyon bildirimleri özelliği şu modellerde destekleniyor: